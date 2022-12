Phát hiện sinh vật đầu tiên chuyên ăn virus

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện một loài trùng lông sử dụng virus làm thức ăn.

Hình ảnh hiển vi trùng lông tấn công một tế bào tảo. Ảnh: Kit Lee và Angie Fox

Do virus có mặt ở khắp mọi nơi, các tổ chức sinh vật thường tình cờ nuốt phải chúng. Nhưng nhà nghiên cứu John DeLong ở Đại học Nebraska-Lincoln muốn tìm hiểu có bất kỳ loài vi sinh vật nào chủ động ăn virus hay không và chế độ ăn như vậy liệu có giúp hỗ trợ sự phát triển thể chất của cá nhân và quần thể không trong bài báo công bố hôm 27/12 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Virus cấu tạo từ axit nucleic, gồm nhiều nitơ và phospho", De Long cho biết. "Chắc chắn có loài nào đó đã học được cách ăn virus sống".

Để kiểm tra giả thuyết, DeLong và cộng sự thu thập mẫu nước ao, cô lập những vi sinh vật khác nhau, sau đó thêm lượng lớn chlorovirus, loài virus nước ngọt chuyên lây nhiễm tảo xanh. Qua vài ngày, nhóm nghiên cứu theo dõi số lượng virus và nhiều vi khuẩn khác để xem chúng có ăn virus hay không.

Các nhà nghiên cứu phát hiện một vi sinh vật đặc biệt dường như thích ăn virus, đó là loài trùng lông tên Halteria. Trong mẫu nước không có nguồn thức ăn nào khác cho trùng lông, số lượng Halteria gia tăng gấp khoảng 15 lần trong vòng hai ngày, trong khi lượng chlorovirus giảm gấp 100 lần. Trong mẫu vật kiểm soát không có virus, Halteria không phát triển. Ở những kiểm tra sau đó, nhóm nghiên cứu dùng chất nhuộm phát quang để gắn thẻ cho ADN của chlorovirus. Họ nhận thấy tên bào Halteria nhanh chóng phát sáng. Điều này giúp xác nhận Halteria thực sự đang tiêu hóa virus.

Những thí nghiệm trên chỉ ra Halteria là sinh vật ăn virus đầu tiên được biết tới nhưng nhiều khả năng không phải là duy nhất. Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch tìm hiểu hiện tượng, bao gồm ảnh hưởng của nó tới mạng lưới thức ăn và hệ thống lớn hơn như chu kỳ carbon.

An Khang (Theo New Atlas)