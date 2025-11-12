Phát hiện sản phẩm giảm cân giả mạo bản công bố

Bộ Y tế phát hiện sản phẩm Giảm cân 12kg MINAMI đang bán trên Shopee làm giả giấy phép, yêu cầu sàn thương mại điện tử này gỡ bỏ ngay lập tức.

Sản phẩm được quảng cáo là "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng" của Công ty TNHH Thương mại HKK (trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội). Tuy nhiên, qua tra cứu, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm này.

"Đây là bản công bố sản phẩm giả mạo", đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết, hôm 12/11.

Cùng ngày, Cục có văn bản yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ hoàn toàn thông tin về sản phẩm vi phạm. Đơn vị này cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vào cuộc, rà soát toàn bộ các sàn, ứng dụng và website đang kinh doanh thực phẩm chức năng.

Cơ quan chức năng yêu cầu các nền tảng này chỉ cho phép bán những sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc đã có thông tin trên Hệ thống dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Theo quy định hiện hành, trước khi đưa ra thị trường, tất cả loại thực phẩm chức năng (gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt) đều phải đăng ký hoặc tự công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong đó, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố đến Cục An toàn thực phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các nhóm còn lại như thực phẩm dinh dưỡng y học hay thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt cần nộp hồ sơ tới cơ quan do UBND cấp tỉnh chỉ định. Riêng thực phẩm bổ sung, doanh nghiệp được phép tự công bố và nộp hồ sơ tại địa phương. Việc không tuân thủ quy trình này đồng nghĩa sản phẩm không được phép lưu thông.