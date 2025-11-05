TP HCM khuyến cáo không dùng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo

Sở An toàn thực phẩm TP HCM khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo, trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ngày 5/11, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho biết đang phối hợp kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thực phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh "Ngân Collagen" quảng cáo trên mạng xã hội. Việc kiểm tra này thực hiện theo công văn ngày 22/10 của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.

Các sản phẩm được xác định gồm N-Collagen Chanh plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến plus, kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc "kẹo táo", có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì). Cơ quan này khuyến cáo người dân chờ kết luận kiểm tra trước khi sử dụng các sản phẩm trên, đồng thời thận trọng với quảng cáo thực phẩm giảm cân tràn lan trên mạng xã hội, nhất là từ những cá nhân không rõ danh tính, nguồn gốc hàng hóa.

Hồi tháng 5, Cục An toàn Thực phẩm từng yêu cầu ngành y tế TP HCM, Hà Nội lấy mẫu kiểm nghiệm và kiểm tra quy trình sản xuất sản phẩm kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh plus, sau khi rà soát, hậu kiểm phát hiện sản phẩm chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm. Sản phẩm thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen ở quận 8, TP HCM, được Ngân Collagen quảng cáo.

Kẹo táo được Ngân Collagen quảng cáo trên các trang mạng xã hội.

Ngân Collagen tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995), từng đạt giải phụ tại một cuộc thi nhan sắc. Cô thường được gọi là "phú bà Cần Thơ", nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội nhờ những video khoe tài sản, xe sang, biệt thự, trang sức giá trị lớn.

Trước đó, cô từng vướng tranh cãi với Ngân DJ 98 về sản phẩm mỹ phẩm kinh doanh, cho rằng hàng của đối phương chứa sibutramine - chất bị cấm do có thể gây chán ăn, ảnh hưởng sức khỏe. Tháng trước, Ngân 98 bị bắt điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, sau đó chồng là ca sĩ Lương Bằng Quang cũng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Đưa hối lộ.

Lê Phương