Phát hiện nhồi máu cơ tim sau cơn đau vùng bụng

TP HCMNgười đàn ông 40 tuổi đau thượng vị kèm tức ngực trái lan ra tay trái, tưởng mắc bệnh dạ dày, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim, tắc hẹp một trong những vị trí nguy hiểm nhất.

Ngày 9/5, BS.CK2 Dương Duy Trang, Phó giám đốc khối Nội, Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Gia An 115, cho biết điện tâm đồ và siêu âm tim thấy nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên thành trước, phân suất tống máu thất trái giảm. Đây là dạng nhồi máu cơ tim nguy hiểm nhất, do tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn một hay nhiều nhánh động mạch vành cung cấp máu cho tim.

Êkíp "chạy đua với thời gian" để bảo vệ tính mạng, giảm thiểu tổn thương tim cho người bệnh. Kết quả chụp mạch tại phòng DSA ghi nhận tắc cấp đoạn cuối thân chung động mạch vành trái - một trong những vị trí hẹp nguy hiểm nhất. Đoạn này chịu trách nhiệm cấp máu cho toàn bộ thành trước, thành bên và một phần thành sau của tim trái.

Trường hợp này vừa tắc vị trí hiếm, vừa nhập viện muộn, vào cấp cứu sau khoảng 4-5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Nếu không can thiệp kịp thời và hiệu quả, nguy cơ tử vong rất cao.

"Bất kỳ sai sót nào trong quá trình can thiệp tại đây đều có thể làm gián đoạn dòng máu nuôi tim trái, dẫn đến ngưng tim hoặc đột tử ngay trên bàn can thiệp", bác sĩ nói, thêm rằng quá trình đưa dây dẫn, bóng nong và stent phải được tính toán kỹ lưỡng.

Bác sĩ Trang can thiệp đặt stent cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi đặt stent chính xác vào ví trị bị tắc, dòng máu chảy được khôi phục. Bệnh nhân hết các triệu chứng đau, men tim dần trở về ngưỡng bình thường. Nhờ xử trí can thiệp tốt, người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành - một đại phẫu tiềm ẩn nhiều rủi ro và quá trình hồi phục nặng nề.

Theo bác sĩ Trang, không phải lúc nào nhồi máu cơ tim cũng biểu hiện điển hình bằng cơn đau thắt ngực và khó thở. Ngoài hai dấu hiệu này, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác tức nặng ngực, đau vùng ngực, lưng, hàm, cánh tay hoặc vùng thượng vị, mệt mỏi bất thường, đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, nôn, choáng váng hay chóng mặt đột ngột, nhịp tim nhanh...

Các triệu chứng có thể thoáng qua, mơ hồ nên cần cảnh giác. Nếu xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường nào như trên, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. "Giờ vàng" trong điều trị nhồi máu cơ tim là 1-2 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ đóng vai trò then chốt trong phòng tránh nhồi máu cơ tim. Những yếu tố nguy cơ gồm hút thuốc lá, lối sống ít vận động, chế độ ăn uống không hợp lý, tăng huyết áp, đái tháo đường, gout, rối loạn lipid máu...

Nguy cơ mắc bệnh cũng tăng ở nam giới, người trung niên, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao, cần chú ý khám sức khỏe định kỳ, điều chỉnh lối sống và kiểm soát tốt bệnh lý nền để giảm thiểu rủi ro nhồi máu cơ tim cũng như các bệnh lý tim mạch khác.

Lê Phương