Phát hiện nhồi máu cơ tim sau 2 ngày đau ngực

Phú ThọSức khỏe vốn bình thường, người đàn ông 35 tuổi bỗng thấy đau ngực, sau hai ngày thì mức độ tăng dần, khi vào viện được phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.

Ngày 22/4, đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết bệnh nhân không có tiền sử bệnh tim mạch. Chỉ sau hai ngày từ khi xuất hiện triệu chứng, cơn đau ngực trở nên dữ dội, khó thở nhiều nên anh đến viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm, điện tâm đồ, siêu âm tim chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành qua da, kết quả thấy hẹp 99%, người bệnh được can thiệp nong bóng, đặt một stent tại vị trí động mạch bị tắc để tái thông dòng chảy.

Bác sĩ nhận định bệnh nhân đến viện kịp thời, nếu cơn đau thắt ngực kéo dài lâu hơn, cơ tim chết lan rộng, tỷ lệ thành công khi can thiệp rất thấp, nguy cơ để lại nhiều di chứng, tử vong cao. May mắn sau can thiệp, người bệnh hết khó thở, đau ngực, hồi phục tốt.

Ảnh chụp động mạch bị tắc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đây là một trong những trường hợp trẻ tuổi bị nhồi máu cơ tim bệnh viện tiếp nhận. Nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm, tỷ lệ tử vong trên 70%. Bệnh có thể xảy ra đột ngột khi đang ngủ, chơi hay làm việc và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Theo Hiệp hội tim mạch Mỹ, tỷ lệ mắc nhồi máu cơ tim cấp ở người bệnh trẻ, dưới 45 tuổi, tăng dần theo thời gian, hiện chiếm 6-10% tổng số người bệnh nhồi máu cơ tim cấp.

Biểu hiện nhồi máu cơ tim ở người trẻ và người lớn tuổi tương đối giống nhau. Triệu chứng điển hình là đau nặng ngực, đau giữa ngực, sau xương ức hoặc hơi lệch trái, cảm giác nặng, bóp nghẹt, siết chặt, đè, có khi lan ra tay trái, lên cằm xuống bụng vùng trên rốn. Thời gian đau ngực thường trong khoảng 20-30 phút hoặc dài hơn. Người bệnh có thể vã mồ hôi, khó thở và bất tỉnh.

Các triệu chứng thay đổi tùy theo tuổi, giới tính, vùng mạch máu bị tổn thương và những bệnh lý khác đi kèm. Tuy nhiên, nhóm người trẻ tuổi thường ít liên quan đến các bệnh lý mạn tính, mà nguyên nhân chủ yếu là thừa cân, ít vận động, stress, lạm dụng thuốc lá, rượu bia.

Để giảm nguy cơ, cần có chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế ăn mỡ, da động vật, gan, thức ăn nhanh, tích cực tập luyện thể thao, hạn chế bia rượu và các chất kích thích. Người trẻ không nên chủ quan nghĩ rằng nhồi máu cơ tim chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà bỏ qua các dấu hiệu bệnh, dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Thúy Quỳnh