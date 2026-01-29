Phát hiện dầu tại mỏ Hải Sư Vàng ngoài khơi Việt Nam

Trữ lượng dầu được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng (lô 15-2, thuộc bể Cửu Long) được đánh giá có tiềm năng lớn, theo đại diện Bộ Công Thương.

Tại họp báo buổi thường kỳ Bộ Công Thương ngày 29/1, ông Đặng Hải Anh, Phó vụ trưởng Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) cho biết vị trí phát hiện vỉa dầu thuộc lô 15-2, mỏ Hải Sư Vàng, nằm cách bờ biển phía nam Việt Nam khoảng 65 km.

Ông Hải Anh cho hay kết quả khoan thăm dò, thẩm lượng thời gian qua "rất tích cực". Với trữ lượng dầu phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn, có ý nghĩa với ngành năng lượng Việt Nam.

Sau phát hiện này, Tập đoàn dầu khí Murphy Oil (Mỹ) - đơn vị điều hành dự án mỏ Hải Sư Vàng - sẽ tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng về dầu khí để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Ông Đặng Hải Anh, Phó vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) trả lời tại họp báo, ngày 29/1. Ảnh: MOIT

Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng vào 2024. Tháng 10/2025, họ khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác.

Giếng phát hiện đầu tiên cho thấy có khoảng 370 feet (113 m) vỉa dầu tại hai tầng chứa. Kết quả mới cho thấy giếng HSV-2X ghi nhận lượng dầu dày hơn, với tổng chiều dày vỉa dầu đạt 429 feet (131 m), trong đó phần lớn nằm ở tầng chứa chính sâu hơn.

Ông Hải Anh cho biết thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát kết quả để đánh giá khách quan.

Mỏ Hải Sư Vàng nằm trong lô dầu khí 15-2/17 ở bể Cửu Long. Đây là lô dầu khí do Murphy Oil điều hành thông qua hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) giữa các đối tác Murphy Oil (Mỹ), PVEP (Việt Nam) và SK Earthon (Hàn Quốc). Trong cơ cấu, PSC, PVEP nắm giữ 35% cổ phần, SK Erathon 25%, Murphy 40% và là nhà điều hành lô dầu khí này.

Tại Việt Nam, Murphy Oil đang điều hành hoạt động tại một số lô dầu khí thuộc bể Cửu Long và Phú Khánh. Họ cũng đang đầu tư vào mỏ Lạc Đà Vàng (bể Cửu Long).

Việt Nam hiện có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 28 thế giới. Các mỏ dầu khí chủ yếu tập trung tại bể như Cửu Long, Nam Côn Sơn và Sông Hồng. Trong đó, một số mỏ, cụm mỏ đang được phát triển như Cá Voi Xanh, Sư Tử Đen, Sử Tử Vàng, Sư Tử Trắng, Sư Tử Nâu... Năm ngoái, sản lượng khai thác dầu của Việt Nam đạt khoảng 10 triệu tấn, và 6 tỷ m3 khí.

Phương Dung