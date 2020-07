Phát hiện dấu chân chó ở nơi nghi báo đen xuất hiện

Đồng NaiTruy tìm dấu vết ở khu vực nghi hai con báo đen xuất hiện, lực lượng kiểm lâm phát hiện nhiều dấu chân chó nuôi.

Sáng 1/7, Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu tiếp tục phối hợp cùng cơ quan chức năng xã Tân An, Trị An và Vĩnh Tân xác minh, truy tìm dấu vết của hai con vật nghi báo đen mà người dân thấy trong đêm.

Lực lượng kiểm lâm truy tìm dấu vết ở khu vực người dân nghi báo đen xuất hiện. Ảnh: Phước Tuấn.

Địa hình khu vực này là rừng tràm rộng khoảng 1.000 ha, đồi nhấp nhô, có một con đường đất đỏ băng ngang, cách khu dân cư chừng 3 km. Thỉnh thoảng trong rừng có một số nhà dân và trại chăn nuôi gà, heo. Nơi đây cách Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chừng 30 km, cách rừng Nam Cát Tiên 80 km.

Ông Trần Hữu Tài, 37 tuổi, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân An, người thấy con vật cho biết, khuya 26/6, ông dẫn đàn chó nhà đi nhổ nấm mối. Khi đến khu rừng cách nhà 10 km, ông phát hiện con vật lông đen nằm trên đồi.

"Lúc đèn pin rọi vào, mắt nó sáng rực. Thấy ánh sáng, nó chạy vào rừng rất nhanh", ông Tài nói và cho biết con vật giống như báo đen. Một số người dân khác cũng trình báo chính quyền địa phương, phát hiện hai con vật đen khoảng 100 kg, giống như ông Tài đã nhìn thấy.

Hai ngày qua, Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu cử lực lượng đi xác minh. Trong đó, nhiều tổ kiểm tra dấu vết ở nơi người dân trình báo. Nhiều tổ khác phối hợp với công an, chi cục chăn nuôi rà soát các hộ dân trong khu vực.

"Qua kiểm tra, những hộ dân quanh rừng đều không có thiệt hại về gia súc, gia cầm", ông Dương Mạnh Hùng, Hạt phó kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu cho biết.

Dấu chân được cho là của chó nuôi tại nơi người dân thấy con vật nghi báo đen. Ảnh: Phước Tuấn.

Tại khu vực gần đường đất đỏ (người dân gọi là Đồi Ma) thuộc phân trường trung tâm, nơi nghi có báo đen xuất hiện, sau trận mưa hôm qua, sáng nay kiểm lâm phát hiện nhiều dấu chân có đường kính khoảng 5 cm. Ông Hùng nhận định dấu chân, vết cào là của loài chó nhà vì các dấu chân, vết móng chân, đệm chụm vào nhau khác hoàn toàn với các dấu chân của loài báo đen xòe ra.

Lần theo dấu vết, cách nơi phát hiện con vật nghi báo đen tầm 800 m, kiểm lâm ghi nhận tại nhà ông Nguyễn Hoàng Dũng (thị trấn Vĩnh An) nuôi hai con chó đen, trong đó có chó Rottweiler (giống chó Đức) nặng chừng 30 kg.

Chủ nhà cho biết, buổi tối thường thả chúng ra để đi kiếm đồ ăn. "Tôi ở đây đã sáu năm rồi làm gì có thấy động vật hoang dã nào, hiếm hoi lắm chỉ thấy rắn, sóc. Có lẽ người dân nhìn thấy chó Rottweiler rồi nghĩ báo đen", ông Dũng nói.

Ghi nhận hai con chó màu đen của nhà ông Dũng, song ông Hùng cho biết lực lượng kiểm lâm vẫn tiếp tục xác minh, không chủ quan.

Chó Rottweiler nuôi ở một gia đình - gần nơi nghi báo đen xuất hiện. Ảnh: Phước Tuấn

Hai ngày trước, sau khi người dân báo phát hiện hai con vật nghi báo đen xuất hiện buổi tối tại khu "Đồi Ma", giáp ranh ba xã Tân An, Vĩnh Tân và Trị An, Công an xã Tân An đã thông báo cho người dân đi đường và làm rẫy cảnh giác.

Phước Tuấn