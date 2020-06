Nghi báo đen xuất hiện ở Đồng Nai

Công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai thông báo cho người dân đi đường và làm rẫy cần cảnh giác sau khi có thông tin báo đen xuất hiện ở địa phương.

Ngày 30/6, Công an xã Tân An cho biết, hai ngày trước, một số người dân đi làm vườn ở khu vực giáp ranh ba xã Tân An, Vĩnh Tân và Trị An thấy xuất hiện hai con báo. Họ miêu tả, chúng có màu đen và nặng chừng 100 kg.

"Chúng tôi đã ra văn bản cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân", trung tá Lương Minh Chương, Trưởng công an xã Tân An nói và cho biết, cũng yêu cầu người dân khi thấy dấu vết của báo đen thì trình báo với cơ quan chức năng.

Ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai nhận định hai cá thể người dân nhìn thấy không phải báo đen. "Đồng Nai lâu nay không ghi nhận báo đen xuất hiện, tuy nhiên chúng tôi vẫn cho lực lượng kiểm tra, xác minh", ông Dũng nói.

Báo đen (hắc báo, beo) là một dạng biến dị di truyền xảy ra đối với một vài loài mèo lớn chứ không phải một loài riêng. Biến dị này phổ biến ở báo đốm Mỹ và báo hoa mai, thường xuất hiện ở châu Á và Mỹ.

Phước Tuấn