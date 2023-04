Phát hiện chồng nợ thêm tiền sau khi sống chung

Vợ chồng tôi kết hôn và ra riêng được sáu tháng; biết anh ham vui, không có lập trường, dễ bị bạn lôi kéo nên tôi quản lý chi tiêu.

Chồng thật thà, thu nhập đủ chi tiêu nếu độc thân, bù lại anh thường xuyên giúp tôi việc nhà và không gia trưởng. Lương chúng tôi dùng chung, tôi chi trả chi phí điện nước phát sinh, ăn uống và để một khoản tích lũy.

Cuộc sống cứ ngỡ sẽ dần ổn định và tôi cũng chuẩn bị cho kế hoạch sinh con đầu lòng nhưng gần đây tôi phát hiện chồng nợ thẻ tín dụng 40 triệu đồng. Anh nói là khoản nợ trước đám cưới do mua sắm và đi du lịch với bạn bè. Phải nói thêm sau đám cưới, tôi đã cùng anh trả số nợ 20 triệu đồng cũng do những lý do trên mà ra. Anh hứa với bố mẹ tôi là sẽ không có lần thứ hai nhưng hóa ra vẫn dối tôi từ lâu. Tôi thất vọng và chán nản, không còn niềm tin.

Tôi cũng không tìm hiểu xem anh còn giấu khoản nợ nào nữa không mà bàn hướng giải quyết với mẹ chồng. Khi tôi đề xuất cả hai sẽ sống xa nhau một thời gian để anh dùng lương của mình trả hết nợ. Anh không đồng ý và nhắn tin cho mọi người, gào khóc rất thương tâm. Trong khi tôi chỉ muốn vợ chồng tiết kiệm tối đa chi phí để trả nợ thật nhanh, cũng muốn nghiêm khắc nhắc nhở anh về tác hại của việc nợ nần. Cơ quan tôi cách xa nhà mẹ chồng nên tôi muốn anh ăn ở, sinh hoạt tại đó một thời gian. Còn phần tôi sẽ thắt chặt chi tiêu và tiết kiệm để phụ việc trả nợ, dù cũng không muốn tách xa nhau.

Mẹ chồng thấy anh đau khổ lại chuyển sang trách tôi quá đáng khi dọa nạt anh. Tôi hiện tại chán nhìn thấy chồng và bế tắc với hôn nhân. Không biết lần sau chồng sẽ mang về con số bao nhiêu khi cứ nhân nhượng cho chồng. Mong được các bạn chia sẻ.

Ngân Anh

