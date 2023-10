Phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở miền Tây

Sở Y tế Long An ghi nhận người đàn ông 42 tuổi, làm nghề phụ bếp, dương tính với đậu mùa khỉ, hiện tự cách ly tại nhà ở thị trấn Cần Giuộc.

Thông tin được ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An xác nhận sáng 11/10, thêm rằng hiện bệnh nhân không sốt, các vết mụn nước đã khô. Đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Long An, cũng là ca đầu tiên tại miền Tây và thứ 16 cả nước.

Theo điều tra dịch tễ, người này tạm trú tại thị trấn Cần Giuộc - phụ bếp ở TP HCM - sống cùng với một nam thanh niên 31 tuổi làm nghề sửa xe. Mỗi ngày, người phụ bếp đến TP HCM làm việc, đến tối trở về nhà. Anh xuất hiện các triệu chứng đậu mùa khỉ, tự mua thuốc uống nhưng không khỏi. 5 hôm trước, anh đến Bệnh viện Da liễu TP HCM khám, xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ.

Sở Y tế Long An ghi nhận một người tiếp xúc gần bệnh nhân, là nam thanh niên 31 tuổi sống cùng nhà. Trường hợp tiếp xúc này hiện sức khỏe bình thường, không sốt, không nổi hạch, không có mụn nước, đã tự cách ly tại nhà và đang được ngành y tế theo dõi bệnh lý.

Nhà chức trách hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân này.

Đến nay, TP HCM đã ghi nhận 13 ca đậu mùa khỉ, Bình Dương hai ca, Long An một ca. Trong đó một nữ bệnh nhân ở Bình Dương đã hồi phục sức khỏe, xuất viện hai ngày trước. Phần lớn các bệnh nhân này cũng chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Các chuyên gia cho rằng mầm bệnh đã âm thầm lưu hành trong cộng đồng, những bệnh nhân trên được xem là "ca nội địa".

Các chuyên gia cũng cho rằng đậu mùa khỉ có cách lây gần giống HIV, thông qua tiếp xúc, cọ sát với mụn nước, quan hệ tình dục với người đang mắc. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa khỉ không nguy hiểm như HIV, do cơ thể sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và nhanh khỏi nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt. Đậu mùa khỉ cũng không dễ lây lan ra cộng đồng.

Triệu chứng nghi ngờ bệnh là phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu khác như sốt trên 38 độ C, nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược... Người có các triệu chứng này cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại trên toàn cầu, dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất vào ngày 11/5. Tháng 5 năm ngoái, WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, do đây là bệnh mới nổi.

