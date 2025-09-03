Phát hiện bất ngờ trong đồng hồ báo thức iPhone

Người dùng phát hiện thiết kế "bánh xe" chỉnh thời gian trong đồng hồ báo thức iPhone có thể cuộn vô tận, nhưng thực tế không phải vậy.

"Bộ chọn thời gian trên ứng dụng báo thức của iPhone thực chất không phải hình tròn. Nó chỉ là một dạng danh sách các con số rất dài", người dùng tên Skydotcs viết trên X ngày 31/8 kèm video chứng minh. Trong video, Skydotcs thử nghiệm việc xoay số phần giờ và phút. Cuối cùng, con số dừng lại ở 4:39.

Chi tiết 'kỳ lạ' trong đồng hồ báo thức iPhone Đồng hồ báo thức trên iPhone. Video: Skydotcs/X

Video hiện nhận hơn 40 triệu lượt xem, 213.000 lượt thích và hơn 1.000 bình luận. Bên dưới, nhiều người dùng iPhone cho biết đã thử làm tương tự và cảm thấy bất ngờ, vì tưởng "bánh xe" các con số có thể xoay vô tận. "Tôi đã sử dụng tính năng báo thức trên iPhone nhiều năm nhưng không hề biết chi tiết này. Tôi cảm thấy như bị phản bội", một người viết. "Tại sao bạn lại khám phá ra thứ 'đáng lo ngại' như vậy", một người khác hài hước nói.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng cách làm của Apple là phù hợp cho thói quen người dùng. "Thực ra không ai cần phải cuộn vô tận. Giao diện người dùng được thiết kế để giúp việc lựa chọn thời gian trở nên nhanh chóng và liền mạch. Câu hỏi quan trọng ở đây là, bạn đang cố cuộn để làm gì?", một người nêu quan điểm.

Không chỉ đồng hồ báo thức, một người dùng iPhone khác phát hiện rằng ứng dụng Apple Calendar cũng có kết thúc thay vì dài vô tận. Ngày cuối cùng hiện có thể đặt lời nhắc lịch là 18 tháng 4 năm 10000.

Trước đây, nhiều người cũng phát hiện tính năng ẩn khác trên iPhone. Chúng không được Apple công bố tại các sự kiện ra mắt, mà được "tìm thấy" trong quá trình sử dụng.

Bảo Lâm (theo NYPost, TechRadar)