Phát hiện 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh giả

Ba loại dầu gội đầu và dung dịch vệ sinh phụ nữ nhãn hàng Vinamake bị thu hồi trên toàn quốc do có công thức khác với thành phần công bố, công an xác định là hàng giả.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) hôm 7/10, 3 sản phẩm này là DR. Hair Ginger Shampoo, DR. Ginger Shampoo và dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa, do Công ty cổ phần Vinamake ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Trước đó, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu sản phẩm trên không có một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm. Hiện các chất này chưa được giới chức công bố. Cùng đó, các sản phẩm được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là "hàng giả".

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân tuyệt đối không kinh doanh hay sử dụng các mặt hàng trên. Nếu phát hiện, người dân cần trả lại sản phẩm cho nơi cung ứng và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng. Về phía công ty, Cục yêu cầu phải tiếp nhận lại các sản phẩm bị trả về và nộp báo cáo thu hồi trước ngày 1/11.

Những tháng qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện sữa giả,thuốc giả,thực phẩm bảo vệ sức khỏe,mỹ phẩm kém chất lượng. Các chuyên gia cảnh báo mỹ phẩm giả, kém chất lượng có thể gây hại cho người tiêu dùng, cần cẩn trọng khi mua bán.

Lê Nga