Phạt gần 2.700 xe quá tải, cơi nới trong một tuần

Từ ngày 20/6 đến nay, cảnh sát giao thông cả nước đã xử phạt gần 2.700 trường hợp cơi nới thùng xe, chở quá tải trọng, phạt tiền gần 12 tỷ đồng.

Chiều 27/6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong số vi phạm trên có 530 xe phải hạ tải, 290 xe bị cưỡng chế cắt thùng và 45 xe bị thông báo cho cơ quan đăng kiểm đề nghị kiểm định lại.

Trả lời về biện pháp cắt thùng xe, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc này thực hiện theo Điều 29 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Theo đó, ngoài phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm phải khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

"Nếu không cương quyết cưa thùng thì không biết đến bao giờ chủ xe mới thực hiện nghĩa vụ của người vi phạm, hoặc có thể tìm cách lách luật như thuê thùng hợp quy chuẩn đi đăng kiểm sau đó lại lắp thùng cơi nới vào chạy. Nếu phạt cho tồn tại thì các xe quá tải tiếp tục chạy gây hư hại đường sá, nguy hiểm cho người khác", đại diện Cục Cảnh sát giao thông nói.

Lực lượng chức năng cưa thùng xe. Ảnh: G.C

Qua một tuần xử lý vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe, cảnh sát giao thông đã gặp nhiều khó khăn. Nhiều tài xế chây ì, cố thủ trên cabin ôtô, cá biệt có trường hợp hơn 8 tiếng mới xuống làm việc với lực lượng chức năng.

Thượng tá Công Đức Dũng, Phó phòng cảnh sát giao thông Quảng Bình, cho biết đơn vị không có phương tiện, chuyên môn để cắt thùng xe, vì thế sẽ cho phép chủ xe tự lựa chọn gara để xử lý. Với lái xe chống đối, nhà chức trách thuyết phục và lựa chọn gara gần nhất để cắt, kinh phí do doanh nghiệp chi trả.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, không phải gara nào cũng hợp tác để cắt thùng xe. Có trường hợp để cắt được thùng của một xe ben, tổ xử lý phải mất 6 tiếng. Vì thế, giải pháp chủ yếu vẫn mời chủ doanh nghiệp, tài xế đến trụ sở công an các huyện thị ký cam kết không chở quá tải, không tự ý cơi nơi thùng xe; lập tổ công tác đến doanh nghiệp vận động, buộc chủ phương tiện tự giác cắt thùng xe cơi nới.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho rằng việc cưa thùng hiện này thực chất chỉ là phần ngọn của vấn đề vì theo quy định lực lượng thanh tra giao thông có trách nhiệm ngăn chặn vi phạm ngay từ điểm đầu là các bãi bốc dỡ. Nếu thanh tra giao thông làm chặt thì sẽ không có xe quá tải, cơi nới ra đường đồng nghĩa với cảnh sát giao thông không phải đối mặt với nguy hiểm khi xử lý vi phạm.

CSGT Quảng Bình cắt hạ thùng xe quá tải Cảnh sát giao thông Quảng Bình cắt thùng xe quá tải. Video: Hoàng Táo

Từ ngày 20/6 đến 20/9, cảnh sát giao thông cả nước tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào xe chở quá tải, quá khổ, cơi nới. Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu công an các tỉnh trang bị đủ thiết bị, tổ chức đủ lực lượng để cưỡng chế hạ tải, cưa thùng khi cần thiết. Sau khi xử phạt, công an sẽ thông báo tới đơn vị đăng kiểm để yêu cầu chủ xe kiểm định lại.

Gia Chính - Hoàng Táo