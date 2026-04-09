Phạt đơn vị diễn chui 'Tiếng trống Mê Linh'

Cơ quan chức năng phạt đơn vị tổ chức diễn chui trích đoạn vở "Tiếng trống Mê Linh" - có Bùm Bum, cháu nghệ sĩ Vũ Linh, đóng vai Trưng Trắc.

Chiều 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết việc xử phạt dựa trên nghị định số 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo đó, đơn vị tổ chức - công ty TNHH giải trí Kim Loan - "tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận". Trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc, nằm trong vở Tiếng trống Mê Linh, của Bùm Bum không thuộc danh mục có đăng ký.

Cơ quan chức năng không công bố cụ thể mức phạt. Theo quy định, hành vi "tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận" bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng dành cho cá nhân, và gấp đôi đối với tổ chức.

Cháu gái Vũ Linh hóa nhân vật Trưng Trắc trong trích đoạn thuộc vở "Tiếng trống Mê Linh". Video: TikTok Đông Sài Gòn

Đại diện Sở cho biết cơ quan quản lý khuyến khích việc tái diễn các vai, trích đoạn cải lương kinh điển. Tuy nhiên, với những tác phẩm, vai diễn mẫu mực, có tính học thuật, giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trau dồi kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi, cân nhắc khi trình diễn trước công chúng. "Đây là sự tôn trọng cần thiết với nghệ thuật truyền thống và khán giả", đại diện Sở nói tại cuộc họp định kỳ ở Trung tâm báo chí TP HCM.

Giữa tháng 3, video trích đoạn Tiếng trống Mê Linh gây chú ý trên mạng xã hội. Bùm Bum - con gái nghệ sĩ Tiểu Linh (em nghệ sĩ Vũ Linh) - đảm nhận vai Trưng Trắc. Màn trình diễn nằm trong chương trình Tự tình phương Nam 4, diễn ra tại rạp Hồng Liên, Trung tâm văn hóa Hậu Giang (phường Bình Tây, TP HCM).

Tiết mục gây bức xúc với đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng phần thể hiện còn nghiệp dư, non nớt, "phá nát" một trong những hình tượng kinh điển của sân khấu cải lương. Diễn viên còn nhận nhiều lời chê khi đóng cảnh Trưng Trắc đeo khăn tang nhưng tấm vải che phủ mặt, tạo cảm giác thiếu thẩm mỹ.

Đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng ban Lý luận phê bình, Hội sân khấu TP HCM - nhận định tiết mục gây bức xúc vì trích đoạn vốn là tác phẩm của cải lương thời vàng son, gắn liền tên tuổi nghệ sĩ Thanh Nga. Trước phản ứng từ công chúng, diễn viên thừa nhận thiếu sót khi nhận một vai nặng ký, cho biết đã cố gắng học hỏi, rèn luyện để trình diễn trước hàng trăm khán giả.

Bùm Bum trong trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh". Cô tên thật là Thùy Dung, con gái nghệ sĩ Tiểu Linh - em ruột nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Facebook Thùy Dũng Võ Official

Tiếng trống Mê Linh công diễn lần đầu năm 1977, xoay quanh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vở hội tụ nhiều diễn viên tài danh, từng đoạt giải Thanh Tâm như Thanh Nga, Hùng Minh, Bích Sơn, Thanh Sang, Bảo Quốc. Tác phẩm góp phần đưa Thanh Nga (vai Trưng Trắc), Thanh Sang (vai Thi Sách) trở thành tên tuổi hàng đầu của cải lương thời vàng son.



Bản dựng của đạo diễn Ngô Y Linh được xem là chuẩn mực cho các thế hệ nghệ sĩ sau mỗi khi làm lại vở. Năm 2025, vở được bình chọn là một trong 10 tác phẩm sân khấu tiêu biểu của TP HCM, dịp 50 năm thống nhất đất nước. Trích đoạn từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ, đoàn làm phim dàn dựng, đưa lên sân khấu, màn ảnh rộng để tri ân cải lương thời vàng son.

Nghệ sĩ Thanh Nam, Ngọc Giàu diễn trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh" trong phim "Sài Gòn, anh yêu em". Video: Đoàn phim cung cấp

Vũ Linh (1958-2023) nổi tiếng với danh xưng "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" thập niên 1990. Bùm Bum, tên thật là Võ Thị Thùy Dung, là con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, em ruột nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài bán hàng trực tuyến, cô thỉnh thoảng tham gia một số chương trình biểu diễn, xuất hiện trong các MV phát YouTube.