Phạt đến 20 triệu đồng nếu tiếp thị 'sữa thay thế sữa mẹ'

Các cá nhân, doanh nghiệp và nhân viên y tế phải nộp phạt từ 1 đến 20 triệu đồng nếu quảng cáo, tặng quà hoặc tư vấn sai lệch về sữa công thức cho phụ nữ mang thai, sản phụ.

Theo quy định mới nhất từ Chính phủ, cơ quan chức năng sẽ phạt 10-20 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân trưng bày, quảng bá sữa công thức tại bệnh viện hoặc điểm bán lẻ. Các hãng sữa cũng đối diện mức phạt này nếu tung ra chương trình khuyến mại, tặng hàng mẫu, giảm giá hoặc mượn danh nghĩa truyền thông giáo dục sức khỏe để thúc đẩy doanh số.

Với mức 5-10 triệu đồng, lực lượng thanh tra sẽ xử lý những người bán sữa ngoài ngay trong khuôn viên y tế, ngoại trừ khu vực nhà thuốc bệnh viện. Cơ quan quản lý cũng áp dụng khung tiền phạt này cho hành vi tài trợ trá hình, trưng bày vật dụng gắn logo thương hiệu hoặc để nhân viên tiếp thị tiếp cận trực tiếp thai phụ.

Nếu nhân viên y khoa nhận quà từ doanh nghiệp, tiết lộ thông tin cá nhân của người bệnh hoặc cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm, họ phải đóng phạt 3-5 triệu đồng. Các y bác sĩ cũng mất 1-3 triệu đồng nếu tự ý hướng dẫn gia đình cho trẻ dưới 6 tháng tuổi dùng sữa công thức khi không có chỉ định chuyên môn, hoặc nói sai lệch rằng sản phẩm dinh dưỡng ngoài tốt bằng sữa mẹ.

Các quy định xử phạt nghiêm ngặt ra đời nhằm chặn đứng tình trạng quảng cáo tràn lan làm ảnh hưởng đến không gian điều trị và tâm lý người bệnh, đại diện Bộ Y tế cho hay.

Sữa bột cho trẻ. Ảnh: Lê Nga

Viện Dinh dưỡng quốc gia cho hay sữa mẹ được khuyến nghị là nguồn dinh dưỡng tối ưu, giúp tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ bệnh tật và hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Ngành y tế khuyến cáo trẻ cần được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục duy trì đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, kết hợp ăn bổ sung hợp lý.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít bà mẹ bị tác động bởi quảng cáo hoặc tư vấn thiếu khách quan, dẫn đến việc sử dụng sữa thay thế sớm, làm giảm tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ. Hồi đầu tháng 1, khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ treo nhiều quảng cáo tã, sữa, Sở Y tế TP HCM yêu cầu chấn chỉnh để tránh ảnh hưởng không gian điều trị và tâm lý người bệnh.

Cụ thể, các bảng quảng cáo tã, sữa với diện tích lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trong bệnh viện như lối đi, hành lang, khu khám bệnh, cửa thang máy... Màn hình LED đặt ở bệnh viện cũng thường xuyên phát nội dung quảng cáo sản phẩm dành cho bà bầu, trẻ em. Tình trạng này kéo dài khiến nhiều bệnh nhân và thân nhân bức xúc phản ánh đến Sở Y tế.

Cùng thời điểm, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế toàn quốc rà soát chặt chẽ hoạt động tư vấn, cấm nhân viên y tế dùng kiến thức chuyên môn để quảng cáo sai sự thật nhằm bán các sản phẩm dinh dưỡng.

Lê Nga