Quảng cáo tã, sữa tràn lan, Bệnh viện Từ Dũ bị yêu cầu chấn chỉnh

Khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ treo nhiều quảng cáo tã, sữa, Sở Y tế TP HCM yêu cầu chấn chỉnh để tránh ảnh hưởng không gian điều trị và tâm lý người bệnh.

Các bảng quảng cáo tã, sữa với diện tích lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trong bệnh viện như lối đi, hành lang, khu khám bệnh, cửa thang máy... Màn hình LED đặt ở bệnh viện cũng thường xuyên phát nội dung quảng cáo sản phẩm dành cho bà bầu, trẻ em. Tình trạng này kéo dài khiến nhiều bệnh nhân và thân nhân bức xúc phản ánh đến Sở Y tế.

Ngày 10/1, đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ rà soát hoạt động quảng cáo thương mại trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế ngày 9/1, Sở Y tế ghi nhận một số hình thức quảng cáo vẫn chưa được khắc phục triệt để. Sở yêu cầu lãnh đạo bệnh viện báo cáo trước ngày 11/1 để xử lý, đồng thời rà soát toàn diện các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đang triển khai, điều chỉnh hoặc chấm dứt nếu chưa phù hợp.

Cổng chính Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Sở Y tế TP HCM, mọi hoạt động trong khuôn viên bệnh viện, đặc biệt tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, phải đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Bệnh viện không được để yếu tố thương mại ảnh hưởng đến không gian điều trị, tâm lý người bệnh và thân nhân, cũng như hình ảnh của ngành y tế.

Về quy định pháp luật, Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan nêu rõ cơ sở y tế không được đặt quảng cáo thương mại tràn lan trong khuôn viên nếu nội dung không phục vụ trực tiếp hoạt động khám chữa bệnh. Quy chế quản lý kiến trúc của TP HCM cũng cấm quảng cáo trên hàng rào, mặt ngoài công trình y tế, chỉ cho phép đặt biển hiệu, biển báo theo quy định về vị trí và kích thước.

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện chuyên khoa sản - phụ khoa tuyến cuối của khu vực phía Nam, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt khám và điều trị, chủ yếu là phụ nữ mang thai, sản phụ và trẻ sơ sinh.

Lê Phương