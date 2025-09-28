Pháp tiến sát mốc nửa triệu sinh viên quốc tế

Hơn 443.000 du học sinh đến Pháp, tăng trưởng 17% so với 5 năm trước, được kỳ vọng trở thành "giải pháp thay thế" trong bối cảnh thị trường Mỹ suy giảm.

Campus France - Cơ quan phụ trách giáo dục quốc tế của Pháp, giữa tháng 9 cho biết hiện sinh viên quốc tế chiếm khoảng 15% tổng số người học.

"Số sinh viên du học Pháp đã đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, trong bối cảnh đầy biến động", bà Donatienne Hissard, Tổng giám đốc Campus France, nói. Cho rằng chưa bao giờ sinh viên quốc tế di chuyển nhiều như hiện nay, song bà đánh giá đang có sự suy giảm ở thị trường Mỹ.

"Thách thức với Pháp và châu Âu là định vị mình như một giải pháp thay thế", bà Donatienne Hissard nhận định.

Khuôn viên Universite Paris Dauphine , Pháp. Ảnh: Universite Paris Dauphine Fanpage

Sự gia tăng về du học sinh của Pháp trong năm học 2024-2025 chủ yếu đến từ năm quốc gia là Maroc, Algeria, Trung Quốc, Italy và Senegal. Trong đó, hơn 42.000 sinh viên đến từ Maroc, chiếm khoảng 10% tổng số, dù giảm 3% so với năm học trước đó. Algeria kém một chút, với gần 34.800 người.

Xét theo khu vực, châu Phi cận Sahara, châu Âu và châu Á - châu Đại Dương đã gửi nhiều sinh viên đến Pháp hơn. Mức tăng mạnh nhất là 7% thuộc về châu Phi cận Sahara, với sinh viên đến từ Senegal, Benin, Nigeria, Cameroon, Madagascar, Guinea và Congo.

Về loại hình cơ sở giáo dục, gần hai phần ba (63%) sinh viên quốc tế vào đại học. Nhóm trường kinh doanh thu hút nhất, khi tăng tới 52% lượng tuyển sinh quốc tế trong 5 năm qua.

Giáo dục đại học Pháp được đánh giá là một trong những hệ thống mở và đa dạng bậc nhất thế giới. Quốc gia này có hơn 3.500 cơ sở đào tạo với nhiều tên tuổi lớn như Đại học PSL, Viện Bách khoa Paris, Sorbonne, Paris-Saclay,...

Huyền Trang (theo ICEF, Campus France)