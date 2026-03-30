Pháp thắng bằng đội hình hai trước Colombia

MỹDesire Doue ghi hai bàn giúp Pháp hạ Colombia 3-1 trong trận giao hữu tại Mỹ ngày 29/3.

Bàn thắng: Doue 29', 56', Thuram 41' - Campaz 77'

HLV Didier Deschamps thay toàn bộ đội hình xuất phát so với trận thắng Brazil 2-1. Nhưng, ngay cả khi dùng nhóm cầu thủ được xem là phương án hai, Pháp vẫn quá mạnh so với Colombia, đội về thứ ba vòng loại World Cup - khu vực Nam Mỹ.

Phút 29, Doue sút từ 16 m chạm chân một hậu vệ Colombia, khiến bóng đổi hướng mở tỷ số cho Pháp. Phút 41, sau quả tạt cánh phải, Marcus Thuram thoải mái đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Doue mừng bàn trong trận giao hữu Pháp thắng Colombia 3-1 tại Mỹ tối 29/3. Ảnh: AP

Đội á quân World Cup 2022 tiếp tục lấn lướt sau giờ nghỉ. Phút 56, Doue sút bóng bật thủ môn Alvaro Montero đi vào khung thành nâng tỷ số lên 3-0, đồng thời hoàn tất cú đúp cá nhân. Colombia chỉ gỡ được một bàn ở phút 77, với cú sút chéo góc của Jaminton Campaz.

Từ giữa hiệp hai, HLV Deschamps cho Hugo Ekitike và Kylian Mbappe vào sân. Cặp tiền đạo chính của Pháp nhiều lần uy hiếp khung thành Colombia, trong đó có một tình huống đưa bóng vào khung thành không được công nhận do lỗi việt vị.

Pháp kết thúc chuyến giao hữu cuối tháng 3 bằng hai trận toàn thắng. Thầy trò Deschamps khẳng định vị thế một trong hai ứng cử viên hàng đầu, bên cạnh Tây Ban Nha, trước khi vòng chung kết World Cup bắt đầu vào tháng 6.

Trong khi đó, Colombia tiếp tục nhận thất bại sau trận thua Croatia 1-2. Luis Diaz và đồng đội gây thất vọng phần nào cho người xem dù vừa kết thúc vòng loại khu vực Nam Mỹ với vị trí thứ ba, chỉ sau Argentina và Ecuador.

Thanh Quý