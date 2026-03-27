Pháp quật ngã Brazil trong thế 10 chống 11

MỹPháp mất người từ đầu hiệp hai, nhưng vẫn đủ sức hạ Brazil 2-1 trong trận giao hữu tại Mỹ, tối 26/3.

Ghi bàn: Mbappe 31', Ekitike 65' - Bremer 77'

Hai đội đều xuất phát với đội hình 4-2-3-1. Pháp dùng 4 cầu thủ trên hàng công gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Hugo Ekitike, trong khi Brazil tung vào Vinicius, Raphinha, Gabriel Martinelli và Matheus Cunha.

Brazil sớm để lộ vấn đề về sự kết dính. Vinicius, Raphinha và Cunha đang chơi tốt ở cấp CLB, nhưng không gây được nhiều nguy hiểm khi kết hợp với nhau. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti thường xuyên phải lùi sâu, tìm cách khóa chặt không gian và lên bóng các pha phản công.

Các cầu thủ Pháp mừng bàn mở tỷ số trận giao hữu thắng Brazil 2-1 tại Mỹ tối 26/3. Ảnh: Imagn

Trái với sự lép vế của Brazil là thế trận chủ động của Pháp. Đội đương kim á quân World Cup kiểm soát bóng nhiều hơn, phối hợp ăn ý và chơi áp đặt. Họ phát huy tốt lợi thế thi đấu với nhau nhiều năm dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps.

Phút 31, Pháp mở tỷ số. Sau tình huống Aurelien Tchouameni giành bóng gần vòng tròn trung tâm, Dembele chọc khe về trung lộ. Sau đó, Mbappe thoát xuống tâng bóng qua thủ môn Ederson.

Sáu phút sau bàn mở tỷ số, Mbappe suýt nhân đôi cách biệt. Vua phá lưới World Cup 2022 nhận bóng ở vị trí thoải mái trong vòng cấm, nhưng sút chìm chệch khung thành.

Sau giờ nghỉ, HLV Ancelotti thay Raphinha bằng Luiz Henrique, tiền đạo cánh đang chơi cho Zenit tại Nga. Brazil cũng chủ động lên bóng nhiều hơn và gây không ít khó khăn cho hàng thủ Pháp. Phút 54, Pháp rơi vào thế 10 chống 11. Trung vệ Dayot Upamecano nhận thẻ đỏ trực tiếp do truy cản Wesley lao xuống đối mặt thủ môn.

Sớm phải chơi thiếu người, nhưng đương kim á quân World Cup không nao núng. HLV Deschamps nhanh chóng tăng cường hàng thủ bằng cách cho hậu vệ Maxence Lacroix vào thay Dembele. Họ tiếp tục thể hiện đẳng cấp ngay cả khi Brazil gia tăng áp lực.

Phút 65, Pháp nhân đôi cách biệt. Ekitike nhận bóng từ Olise, rồi tâng bóng qua đầu Ederson.

Vinicius và đồng đội thiếu hiệu quả trong trận giao hữu Pháp 2-1 Brazil tại Mỹ tối 26/3. Ảnh: AP

Sau khi dẫn hai bàn, Pháp thay Mbappe và Ekitike bằng Desire Doue và Marcus Thuram. Lợi thế thi đấu hơn người và việc đối thủ giảm áp lực giúp Brazil lên bóng hiệu quả hơn. Phút 77, sau khi đón bóng từ tình huống sút phạt vào vòng cấm, Luiz Henrique tạt tầm thấp cho Bremer băng vào dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Brazil bỏ lỡ nhiều cơ hội gỡ hòa trong thời gian bù. Phút 90+1, Bremer vô lê chệch khung thành trong ánh mắt không thể tin nổi của đồng đội. Sáu phút sau đó, hậu vệ này chuyền bóng thuận lợi, nhưng Vinicius băng vào hụt trong gang tấc.

Sau trận thắng Brazil, Pháp sẽ tiếp tục giao hữu với Colombia tại Mỹ. Trong khi đó, thầy trò Ancelotti sẽ gặp đội giành HC đồng World Cup 2022 là Croatia.

Thanh Quý