Pháp quyết định đóng tàu sân bay thế hệ mới

Tổng thống Pháp xác nhận kế hoạch chế tạo tàu sân bay mới, hiện đại hơn để thay thế chiến hạm Charles de Gaulle.

"Tôi đã quyết định trang bị cho Pháp một tàu sân bay mới", Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu trước binh sĩ đóng tại căn cứ quân sự ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 21/12.

Ông cho biết quyết định được đưa ra trong tuần này, thêm rằng dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho nền kinh tế Pháp với sự tham gia của 800 nhà cung cấp, trong đó 80% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng thống Macron nói sẽ thăm xưởng đóng tàu vào tháng 2/2026.

"Tàu sân bay mới là minh chứng cho sức mạnh quốc gia, sức mạnh của công nghiệp và công nghệ, sức mạnh bảo vệ tự do trên biển và vượt qua thời kỳ nhiều biến động", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Macron không nêu loại tàu cụ thể, song truyền thông Pháp cho biết đây là dự án Tàu sân bay Thế hệ mới (PANG) được ông đề cập từ năm 2020.

Chiến hạm dự kiến được đưa vào biên chế từ năm 2038, thay thế tàu sân bay duy nhất của Pháp hiện nay là Charles de Gaulle đã hoạt động từ năm 2001.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp tại Địa Trung Hải hồi tháng 11/2024. Ảnh: AFP

Tuy cùng được trang bị động cơ hạt nhân, PANG sẽ có kích thước lớn hơn nhiều so với Charles de Gaulle. Nó dự kiến có lượng giãn nước gần 80.000 tấn và chiều dài khoảng 310 m, so với mức 42.000 tấn và 261 m của chiến hạm tiền nhiệm. PANG sẽ có thủy thủ đoàn 2.000 người và mang được khoảng 30 chiến đấu cơ.

Giống như hầu hết các tàu sân bay thế hệ mới sắp được biên chế hoặc đang phát triển, PANG sẽ trang bị 3 cụm máy phóng điện từ (EMALS) do Mỹ thiết kế, thay vì máy phóng hơi nước như Charles de Gaulle.

EMALS cho phép triển khai máy bay với tải trọng lớn hơn so với máy phóng hơi nước, giúp phi cơ mang được nhiều vũ khí và nhiên liệu hơn.

Tàu sân bay trang bị EMALS có thể phóng được nhiều loại phương tiện với kích cỡ khác nhau, từ máy bay cảnh báo sớm kích thước lớn cho đến phi cơ không người lái (UAV) cỡ nhỏ. Hệ thống này cũng có thiết kế đơn giản hơn về cơ học so với máy phóng hơi nước, giúp giảm thời gian tái khởi động và tăng tần suất cất cánh.

Theo hải quân Pháp, chiến hạm Charles de Gaulle hiện chỉ đạt khả năng sẵn sàng hoạt động trong khoảng 65% thời gian. Nó dự kiến bị loại biên vào năm 2038, trùng thời điểm PANG được biên chế. Nếu quá trình đóng chiến hạm kế nhiệm bị chậm trễ, Pháp có thể phải đối mặt nguy cơ không có tàu sân bay.

Một nghiên cứu sẽ được tiến hành trong đợt đại tu tiếp theo của tàu Charles de Gaulle, nhằm xác định có thể kéo dài thời gian hoạt động của chiến hạm này thêm vài năm so với cột mốc 2038 ban đầu hay không.

Phạm Giang (Theo Reuters, ICI)