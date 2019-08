Nguyên phó Chủ tịch UBND TP HCM bút phê giao đất cho Vũ 'Nhôm'

Cựu phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín bị cáo buộc đã ký quyết định giao đất "vàng" cho Vũ "Nhôm" trái quy định, gây thiệt hại gần 6,8 tỷ đồng.

Ông Tín và ông Kiệt lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi) là Phó chủ tịch TP HCM phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai (giai đoạn 2011-2016). Biết rõ khu đất 15 Thi Sách (quận 1) là tài sản của Nhà nước, nhưng khi Bộ Công an đề nghị cho Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 (do Vũ "Nhôm" làm giám đốc) thuê, ông Tín không báo cho Chủ tịch TP HCM, Trưởng ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tham mưu mà tự ý bút phê chỉ đạo "giao Sở Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn thủ tục".

Đào Anh Kiệt (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên TP HCM), Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng phòng đô thị UBND TP HCM) và Lê Văn Thanh (nguyên Chánh văn phòng UBND TP HCM) sau đó tham mưu cho Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín ký quyết định cho thuê, bán chỉ định khu nhà cho Vũ "Nhôm".

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ qua VKSND Tối cao đề nghị truy tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3, Điều 219 BLHS 2015.

Theo cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội, có nhiều thành tích trong công tác, không vụ lợi cá nhân nên đề nghị cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi đưa ta xét xử.

Khu đất số 15 Thi Sách (quận 1) gồm 2.700 m2 nhà và hơn 2.300 m2 đất, được TP HCM cho Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng thuộc Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thuê từ nhiều năm. Đến ngày 23/6/2014, Bộ Công an có công văn đề nghị Bộ VH-TT&DL để Công ty Bắc Nam 79 thuê lại khu đất "để phục vụ an ninh", bồi thường gần 30 tỷ đồng. Bốn tháng sau, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân gửi công văn cho UBND TP HCM xin thuê đất.

Khi được chấp thuận, Công ty Bắc Nam 79 nộp ngân sách chi phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất với số tiền gần 7 tỷ đồng, nhưng được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Đến tháng 6/2015, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín ký quyết định cho công ty Vũ thuê với thời hạn 50 năm để xây dựng văn phòng làm việc, trả tiền thuê hàng năm. Tuy nhiên ngay sau đó, Vũ đã lập dự án bổ sung chức năng với chiều cao 83 m bao gồm 115 căn hộ, 72 văn phòng và 88 phòng khách sạn.

Vũ sau đó đã ký văn bản thoả thuận với một công ty bất động sản đầu tư xây dựng, sau khi trừ các khoản chi phí thì lợi nhuận sẽ chia đôi. Đến 8/12/2015, Bộ Công an lại có văn bản "đôn đốc" do Thứ trưởng Trần Việt Tân gửi UBND TP HCM đề nghị hỗ trợ, hoàn tất thủ tục cho Công ty Bắc Nam 79 để đưa dự án vào triển khai đúng tiến độ.

Bị can Trương Văn Út, Lê Văn Thanh.

Dù chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Vũ Nhôm cùng đối tác đã xây công trình 18 tầng. Cuối năm 2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trung ương kết luận, khu nhà đất này có giá hơn 760 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thời gian chờ phê duyệt giá, các sai phạm liên quan đến Vũ "Nhôm" bị phát hiện nên UBND TP HCM phong toả tài sản này.

Cơ quan điều tra không xác định thiệt hại do chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà chỉ căn cứ vào thiệt hại của Nhà nước là gần 7 tỷ - số tiền Vũ Nhôm được khấu trừ trái pháp luật vào tiền thuê khu đất trên.

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển giao dự án này, Phan Văn Anh Vũ đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Trần Việt Tân nhận 36 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hải Duyên