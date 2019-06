Hai cựu thứ trưởng công an không được giảm án

Chiều 13/6, sau ba ngày làm việc, TAND Cấp cao tại Hà Nội dành gần hai giờ công bố bản án phúc thẩm vụ án thao túng 7 lô đất công sản có vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và TP HCM.

Tòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm 30 tháng tù với ông Bùi Văn Thành (cựu thứ trưởng Bộ Công an), 36 tháng tù với ông Trần Việt Tân (cựu thứ trưởng Bộ Công an) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (theo khoản 2, điều 285 Bộ luật Hình sự).

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") cũng bị giữ nguyên án phạt 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp với bản án 25 năm tù do TAND Cấp cao tại TP HCM vừa tuyên ngày 7/6, hình phạt chung bị cáo Vũ phải nhận là 30 năm tù.

Bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V) được giảm một năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nguyễn Hữu Bách (cựu lãnh đạo Cục B61, Tổng cục V) được giảm 18 tháng tù. Tại phiên sơ thẩm, cả hai ông đều nhận án 5 năm tù.

Bản án nhận định, bị cáo Thành giữ chức vụ cao trong ngành công an, có nhiều thành tích trong công tác, nhưng không giữ được phẩm chất; đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm nên gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo cần có thời gian cải tạo, suy ngẫm, làm gương cho toàn xã hội. Mức án tòa cấp sơ thẩm tuyên với bị cáo đã được xem xét, nương nhẹ, nên cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Hành vi phạm tội của cựu thứ trưởng Thành gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ lãnh đạo, suy giảm uy tín của ngành công an nên cần thiết phải xử lý nghiêm.

Như bị cáo Thành, cựu thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân cũng bị bác kháng cáo xin xem xét tội danh vả hình phạt. Ông Tân bị quy kết là lãnh đạo cấp cao của ngành công an, được giao chỉ đạo trực tiếp Tổng cục V, nhưng những văn bản do bị cáo phê chuẩn trên danh nghĩa Bộ Công an đã trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Vũ "Nhôm" thâu tóm trái pháp luật nhiều lô nhà, đất công sản. Hậu quả của Trần Việt Tân nặng hơn ông Thành.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm mở ngày 10-13/6 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Vũ "Nhôm" kháng cáo cho rằng không phạm tội, không chấp nhận bị tịch thu sung quỹ Nhà nước 7 lô nhà, đất ở Đà Nẵng và TP HCM song cấp phúc thẩm nhận thấy bị cáo không đưa ra được tình tiết hoặc căn cứ nào khác làm thay đổi hành vi phạm tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm cho mình. Do đó, Vũ "Nhôm" không có căn cứ để được chấp nhận kháng cáo về tội danh, hình phạt, chỉ chấp nhận một phần kháng cáo về biện pháp tư pháp.

Tòa phúc thẩm xác định Vũ "Nhôm" đã lợi dụng hai công ty bình phong là Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 để xin thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng với 6.700 m2 nhà và 26.700 m2 đất mà không qua đấu giá, được hưởng nhiều ưu đãi không đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo là trái công vụ, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, về công sản nhằm thu lợi cá nhân. Cấp sơ thẩm tuyên Vũ phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không oan.

Hai công ty bình phong mà Vũ thành lập theo bản án phúc thẩm không đúng quy định Luật Doanh nghiệp, dẫn đến các giao dịch cũng không đúng quy định. Hành vi của Vũ gây hệ lụy cho nhiều người, nhiều gia đình, ảnh hưởng uy tín ngành công an. Hình phạt 15 năm tù là tương xứng.

Theo bản án phúc thẩm, hai bị cáo Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ với Vũ "Nhôm" tại Tổng cục V. Biết mục đích của Vũ tại các dự án nêu trên không nhằm phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành tình báo công an, có tính vụ lợi song vẫn tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản hậu thuẫn cho việc thâu tóm đất công.

Hai bị cáo thể hiện sự hối lỗi nhưng không đưa ra được tình tiết hoặc căn cứ nào khác làm thay đổi hành vi phạm tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nhưng xét vai trò có thể xem xét giảm một phần hình phạt cho hai bị cáo này.

Về dân sự, nội dung giao dịch đối với 7 lô đất công do Vũ "Nhôm" thao túng đều bị tuyên hủy.

Bảo Hà