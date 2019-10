Kẻ gian gắn camera siêu nhỏ vào cây ATM

Hà TĩnhChúng bịt mặt, đội mũ lưỡi trai đi vào cây ATM để gắn camera siêu nhỏ dưới ô nhựa ở gần bàn phím.

Hôm nay, thiếu tá Nguyễn Phi Hải (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh) cho biết qua camera an ninh, nhà chức trách đang truy tìm nghi phạm là hai người đàn ông.

Sự việc được phát hiện vào giữa tháng 9 khi khách hàng tới cây ATM ở Trung tâm thương mại BMC do ngân hàng BIDV Hà Tĩnh quản lý để rút tiền song thấy ô nhựa đặt phía trên bàn phím (dùng để bảo mật thông tin cá nhân khi bấm mật khẩu) có dấu hiệu bất thường.

Người bịt mặt thực hiện hành vi đánh cắp dữ liệu tại cây ATM. Ảnh: Cắt từ video

Cảnh sát xác định, dưới ô nhựa sát bàn phím của cây ATM được gắn camera siêu nhỏ. Những thiết bị này kết nối với điện thoại của nghi phạm. Khi khách hàng vào rút tiền, dữ liệu về mã pin, seri thẻ sẽ bị camera ghi lại. Kẻ gian sử dụng dữ liệu này để làm thẻ giả rồi rút trộm tiền.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh nhận định, hai nghi phạm nhiều khả năng là người nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh xuất hiện thủ đoạn đánh cắp dữ liệu tại cây ATM. Phía BIDV cho biết chưa có khách hàng thông báo bị rút trộm tiền.

"Người dân khi tới cây ATM giao dịch cần để ý sự bất thường xung quanh để báo cho nhà chức trách", thiếu tá Hải đề nghị.

Con chíp được kẻ gian gắn tại cây ATM. Ảnh: Cắt từ video

Trong tháng 9 tại Nghệ An, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã phát hiện hai người Trung Quốc hai lần lén cài các thiết bị điện tử vào một cây rút tiền ATM đặt tại phường Hưng Dũng (thành phố Vinh) để đánh cắp dữ liệu khách hàng phục vụ việc làm thẻ giả.