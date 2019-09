Ba người Trung Quốc ăn cắp dữ liệu thẻ ATM bị khởi tố

Nghệ AnYang Chang Cai (33 tuổi) cùng hai đồng phạm người Trung Quốc đánh cắp dữ liệu nhiều thẻ ATM của khách hàng tại Việt Nam.

Yang Chang Cai (33 tuổi), Deng Cong Cong (29 tuổi) và Lian Yu (35 tuổi) bị Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố, tạm giam 4 tháng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự 2015. Quyết định khởi tố được ký chiều 20/9.

Cơ quan điều tra xác định, đầu tháng 9, nhóm Cai hai lần lén cài các thiết bị điện tử vào một cây rút tiền ATM đặt tại phường Hưng Dũng (Vinh) để đánh cắp dữ liệu khách hàng phục vụ việc làm thẻ giả. Trước khi đến Vinh, nhóm bị can này từng gây án ở Hà Nội, Thái Nguyên và Hải Dương với cùng thủ đoạn.

Yang Chang Cai (ở giữa) cùng hai đồng phạm.

Khi bắt nhóm Cai tại một khách sạn ở Nghệ An, cảnh sát thu 333 thẻ rút tiền, trong đó 319 chiếc đã được nhập dữ liệu của khách hàng; 22 thẻ từng dùng để rút gần 300 triệu đồng; 14 thẻ trắng và nhiều thiết bị điện tử.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đánh giá, đây là nhóm tội phạm có trình độ công nghệ thông tin cao, hoạt động xuyên quốc gia. Việc phá thành công chuyên án để lại nhiều kinh nghiệm quý cho lực lượng công an thành phố Vinh trong việc đấu tranh với loại tội phạm này. Hiện, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.