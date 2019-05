Hơn 1,1 tấn ma tuý ở Sài Gòn chung đường dây với các vụ ở miền Trung

Lô ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị Công an TP HCM bắt giữ có cùng thủ đoạn đóng ma tuý trong gói trà, giấu vào loa thùng.

Công an TP HCM bắt hơn 1,1 tấn ma tuý Công an TP HCM bắt hơn 1,1 tấn ma tuý. Video: Văn Điệp.

Ngày 20/4, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM, tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An làm rõ nguồn gốc hơn 1,1 tấn ma tuý đá vừa bắt giữ.

Với thủ đoạn đóng gói ma tuý vào gói trà, giấu vào các loa thùng, nhà chức trách xác định lô ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở Sài Gòn cùng một đường dây do người Đài Loan cầm đầu, vừa bị Công an Nghệ An bắt vài hôm trước.

"Chúng tôi đã xác minh được nhiều nghi can đang cư trú tại Thái Lan, Lào, Malaysia liên quan. Các lô ma tuý này dự tính chuyển đi nước nào cũng cần phải làm rõ", lãnh đạo C04 cho biết.

Số loa thùng đựng ma tuý trên xe tải. Ảnh: Công an cung cấp.

Bị bắt cùng tang vật 1,1 tấn hàng đá giấu trong các loa thùng, Yeh Ching Wei (33 tuổi), Chiang Wei (31 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan) thừa nhận từng nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam theo lệnh của ông trùm người Trung Quốc. Họ có nhiệm vụ nhận ma tuý đá được đóng trong các gói trà, đem giấu vào các thiết bị điện tử, hàng mỹ nghệ để vận chuyển đi nơi khác.

Cách thời điểm bị bắt vài ngày, Yeh Ching Wei và Chiang Wei đến thuê khách sạn, nhà kho, ở TP Biên Hoà (Đồng Nai) và mướn ôtô 7 chỗ tự lái. Theo kế hoạch, chúng gọi xe tải ở Đồng Nai để về TP HCM nhận lô hàng trước trường tiểu học trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5).

Trong lúc hai xe tải đấu đuôi nhau để chuyển hàng dưới sự giám sát của Yeh Ching Wei và Chiang Wei thì bị CSGT quận 5 nghi vấn, kiểm tra. Hai người Đài Loan cùng xe tải bỏ chạy về hướng hầm Thủ Thiêm nhưng bị cảnh sát truy đuổi, khống chế.

Kiểm tra 60 chiếc loa trong các thùng carton trên xe tải, cơ quan điều tra phát hiện hơn 600 kg ma tuý đá.

Cảnh sát kiểm đếm ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an TP HCM phát hiện lô hàng tương tự đang được Công ty vận chuyển Ngọc Vân chuyển đi. Phía công ty cho biết nhận hợp đồng giao hàng từ đối tác ở Thái Lan, hoàn toàn không biết trong đó có ma tuý. Việc vận chuyển chưa xong vì phải giao 5 thùng đến nhà của Bùi Nguyễn Huy Vũ (38 tuổi) ở quận Phú Nhuận. Mới đây đối tác Thái Lan yêu cầu Công ty Ngọc Vân huỷ các thùng hàng còn lại trong kho. Khám xét kho, cảnh sát tìm thấy 450 kg ma tuý đá trong 38 loa thùng.

Lực lượng chức năng ngay sau đó bắt Vũ cùng 5 loa thùng chứa khoảng 50 kg ma tuý và khẩu súng quân dụng, 4 viên đạn. Tổng trọng lượng ma tuý đá bị bắt lên đến hơn 1,1 tấn - lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM.

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) nhận định, thành phố đã là điểm trung chuyển ma tuý của tội phạm quốc tế. Ngoài Tam Giác Vàng, gần đây Công an TP HCM còn phát hiện một số nước Nam Mỹ chọn Việt Nam làm nơi trung chuyển cocain (không sản xuất ở châu Á), sau đó chuyển đi các nước.

Các đường dây ma tuý nước ngoài chọn TP HCM làm nơi trung chuyển vì có giao thông kết nối nhanh với các nước khác, nhiều cảng biển, thuận tiện giao thương. Ngoài ra, Việt Nam quản lý ngoại tệ còn yếu kém, cửa khẩu còn thiếu sót.

Cung đường ma tuý từ Tam Giác Vàng (Myanmar) vào Việt Nam rồi xuất đi các nước. Đồ hoạ: Hoàng Khánh.

Hàng loạt vụ vận chuyển ma tuý với số lượng cực lớn liên tiếp được nhà chức trách phát hiện trong thời gian gần đây.

Hai hôm trước, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 23 bao tải bên đường quốc lộ 48B, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Kiểm tra bên trong, nhà chức trách phát hiện gần một tấn ma tuý đá. Khám xét nhà kho cách đó hơn 10 km, cảnh sát tìm thấy 50 loa thùng trước đó dùng để nguỵ trang chứa các bao tải ma tuý.

Trong tháng 3, Cục cảnh sát điều tra về tội phạm triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam rồi xuất ra các nước khác. 1,1 tấn ma túy đá đã bị thu giữ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP HCM; 7 người bị bắt.

Kẻ cầm đầu được xác định là Wu HeShan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), từng ở Việt Nam trong 10 năm, thành lập doanh nghiệp làm bình phong tại quận Bình Tân (TP HCM) để thực hiện các vụ vận chuyển ma túy.

Đến đêm 27/3, Tổ CSGT An Sương (Công an TP HCM) tuần tra chặn hai chiếc xe ôtô phát hiện gần 900 bánh heroin. Số ma tuý cũng được những nghi can người Trung Quốc vận chuyển đến TP HCM để xuất đi nước thứ 3.

Quốc Thắng