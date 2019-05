Hơn 1,1 tấn ma tuý đá bị bắt ở Sài Gòn

Qua camera giao thông, cảnh sát thấy hai xe tải đang chuyển hàng có dấu hiệu nghi vấn nên đến kiểm tra, phát hiện lượng ma tuý "khủng".

Công an TP HCM bắt hơn 1,1 tấn ma tuý Cảnh sát khui loa thùng tìm ma tuý. Video: Văn Điệp.

Ngày 19/4, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam Yeh Ching Wei (33 tuổi), Chiang Wei (31 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan) và Bùi Nguyễn Huy Vũ (38 tuổi) để điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển hơn 1,1 tấn ma tuý đá.

Số ma tuý này được mang từ nước ngoài về Việt Nam, đưa đến TP HCM để xuất đi nước khác và cả tiêu thụ nội địa.

CSGT chặn bắt ôtô chở hàng trăm kg ma tuý đá trước hầm Thủ Thiêm, quận 1. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, trưa 12/4, CSGT quan sát camera giao thông, phát hiện 3 ôtô đậu sai quy định. Trong đó, 2 xe tải đấu đuôi nhau còn ôtô 7 chỗ đỗ bên cạnh. Nghi ngờ những người này vận chuyển hàng cấm, lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Thấy bóng cảnh sát, xe tải vừa nhận hàng cùng ôtô 7 chỗ tăng ga tháo chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng về hầm Thủ Thiêm (quận 1). Lực lượng CSGT thông báo các đơn vị phối hợp, đồng thời truy đuổi gần đến cửa hầm thì chặn được hai xe.

Trên xe tải mang biển số tỉnh Đồng Nai có nhiều thùng giấy bên trong có một số loa thùng di động màu đen hiệu Temeisheng và nặng bất thường. Chủ hàng là Yeh Ching Wei và Chiang Wei Chih không trình được giấy tờ. Hai người này bị tạm giữ.

Lô ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị bắt tại TP HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến sáng hôm sau, nhiều lực lượng CSGT, hình sự, cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, VKSND TP HCM... đồng loạt khám xét một số nơi, phát hiện trong 60 thùng carton đều có các loa kéo. Ruột loa có hàng trăm túi nylon màu vàng, ghi nhãn hiệu một loại trà của Trung Quốc nhưng bên trong có tổng cộng hơn 600 kg ma tuý đá.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Công ty vận chuyển Ngọc Vân được một công ty ở Thái Lan nhờ chuyển 60 loa thùng đến khách sạn tại TP Biên Hoà (Đồng Nai). Ngoài ra, còn 5 thùng hàng tương tự được chuyển đến nhà Bùi Nguyễn Huy Vũ (38 tuổi) trên đường Cù Lao, quận Phú Nhuận.

Mới đây Công ty Ngọc Vân nhận thông tin từ đối tác Thái Lan, đề nghị huỷ số hàng còn lại trong kho. Khám xét kho hàng của công ty này, nhà chức trách thu giữ 38 loa thùng chứa gần 500 kg ma tuý đá.

Tổng cộng số tang vật cảnh sát thu được là 103 thùng loa chứa hơn 1,1 tấn hàng đá. Đây là số ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị bắt ở TP HCM. Với thủ đoạn cất giấu ma tuý trong loa thùng, cơ quan điều tra nghi vấn nguồn hàng có thể cùng một chủ với hơn 1 tấn ma tuý vừa phát hiện ở Nghệ An.

Nghi can nước ngoài bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Hàng loạt vụ vận chuyển ma tuý với số lượng cực lớn liên tiếp được nhà chức trách phát hiện trong thời gian gần đây. Hai hôm trước, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 23 bao tải bên đường quốc lộ 48B, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Kiểm tra bên trong, nhà chức trách phát hiện bên trong chứa gần 1 tấn ma tuý đá. Khám xét một nhà kho cách đó hơn 10 km, cảnh sát tìm thấy 50 loa thùng được cho là trước đó chứa các bao tải ma tuý.

Trong tháng 3, Cục cảnh sát điều tra về tội phạm triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam rồi xuất ra các nước khác. 1,1 tấn ma túy đá đã bị thu giữ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP HCM; 7 người bị bắt. Kẻ cầm đầu được xác định là Wu HeShan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), từng ở Việt Nam trong 10 năm, thành lập doanh nghiệp làm bình phong tại quận Bình Tân (TP HCM) để thực hiện các vụ vận chuyển ma túy.

Khuya 27/3, Tổ CSGT An Sương (Công an TP HCM) tuần tra chặn hai chiếc xe ôtô phát hiện bên trong có gần 900 bánh heroin. Số ma tuý cũng được những nghi can người Trung Quốc vận chuyển đến TP HCM để xuất đi nước thứ 3.

Công an TP HCM đang phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An làm rõ mối liên quan giữa các lô hàng tương tự mới bị phát hiện. Cơ quan điều tra cũng đang xác minh vai trò của một số người có quốc tịch Thái Lan, Lào, Malaysia.

