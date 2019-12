Gần 1.000 cảnh sát trấn áp tội phạm ở Đồng Nai

Cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, cơ động, giao thông... sẽ trấn áp băng nhóm xã hội đen, ma túy, cướp giật nhằm giữ gìn an ninh trật tự cho người dân đón Tết.

Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ tối 16/12. Ảnh: Phước Tuấn.

Tối 16/12, Công an Đồng Nai phát lệnh ra quân giữ gìn an ninh trật tự. Lực lượng Cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ Công an sẽ phối hợp trong tuần tra, kiểm soát một số chuyên án liên quan đến các băng nhóm xã hội đen.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ huy động tối đa lực lượng để tuyên chiến với tội phạm, nhằm thay đổi diện mạo trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chủ công là cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cơ động.

"Công an huyện, thành phố nào không triệt phá các băng nhóm, xử lý sự việc gây mất an ninh mà để lực lượng tỉnh triệt phá thì người đứng đầu địa bàn đó phải chịu trách nhiệm", đại tá Văn nói.

Đêm nay, các chiến sĩ sẽ tuần tra tại 11 huyện, thị thành ở Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn.

Phước Tuấn