Đồng Nai có giám đốc công an mới

Đại tá Vũ Hồng Văn, 43 tuổi, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk, được điều động về làm Giám đốc Công an Đồng Nai.

Quyết định được lãnh đạo Bộ Công an trao cho đại tá Văn sáng 27/11, sau hai tháng đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai.

Đại tá Vũ Hồng Văn tại lễ nhận quyết định làm Giám đốc công an Đồng Nai sáng 27/11. Ảnh: Phước Tuấn.

Đại tá Vũ Hồng Văn quê Hưng Yên, từng làm Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (PK20) Bộ Công an. Tháng 6/2018, ông được bổ nhiệm giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk.

Hơn một năm qua, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án lớn, dẫn lực lượng đột kích vào các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm ở TP Buôn Ma Thuột.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Văn hứa sẽ cùng Đảng ủy Công an Đồng Nai tập trung nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; bố trí, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại buổi trao quyết định, thượng tá Nguyễn Xuân Thao, 42 tuổi, Trưởng Phòng tham mưu, Cục An ninh đối ngoại - được bổ nhiệm làm làm Phó giám đốc Công an Đồng Nai.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.

Theo Ban bí thư, vi phạm, khuyết điểm của đại tá Huỳnh Tiến Mạnh trong hai nhiệm kỳ làm Phó giám đốc (năm 2010 - 2015) và Giám đốc (năm 2015 - 2020) là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ngoài ông Mạnh, hàng loạt Phó giám đốc Công an tỉnh trong hai nhiệm kỳ trên cũng bị kỷ luật.

Phước Tuấn