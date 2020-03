Cựu thượng tá công an bị khởi tố trong vụ án sửa điểm thi

Sơn LaThượng tá Nguyễn Minh Khoa, cựu phó Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03, Công an tỉnh Sơn La), bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Quyết định khởi tố, tạm giam ông Khoa theo điều 364 được Công an tỉnh Sơn La ra ngày 13/3. Cùng ngày, nhà chức trách công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc tước danh hiệu công an nhân dân với bị can này.

Việc bắt ông Khoa nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án gian lận điểm thi THPT 2018 tại tỉnh này sau bốn tháng bị TAND tỉnh trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, ông Khoa đưa một tỷ đồng cho bị can Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo) để nhờ giúp nâng điểm cho hai thí sinh.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Khoa và Huynh phủ nhận điều này.

Bị can Trần Xuân Yến. Ảnh: Phạm Dự.

Kết quả điều tra mới nhất xác định, tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tổ chức tại Sơn La, 12 cán bộ vì động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ đã cùng nhau nhận thông tin, tác động nâng điểm cho 44 thí sinh, từ 29/6 đến 3/7/2018. Người được nâng nhiều nhất tới 26,55 điểm cho ba môn, điểm thực tế Toán 0 điểm, Vật Lý 0,25 điểm, Tiếng Anh 0,2 điểm. 5 thí sinh được nâng mỗi em trên 22 điểm.

Trong 12 người có 8 trường hợp bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Đặng Hữu Thuỷ (hiệu phó trường THPT Tô Hiệu).

4 người bị cáo buộc về tội Đưa hối lộ là ông Khoa, bà Hoàng Thị Thành (cán bộ Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai), Trần Văn Điện (giáo viên), Lò Thị Trường.

Bị can Huynh, Nga, Sọn bị cáo buộc thêm tội Nhận hối lộ.