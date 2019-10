Cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bị phạt 2 năm tù

Hà GiangBà Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) nhận 2 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Trong bản án tuyên sáng nay, TAND tỉnh Hà Giang phạt ông Phạm Văn Khuông (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) một năm tù treo về tội Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, theo điều 366 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo) nhận mức phạt cao nhất trong vụ án - 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356. Cùng tội danh, Vũ Trọng Lương (cựu phó phòng) bị phạt 7 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Dung (cựu phó đội trưởng đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) bị phạt 2 năm về tội Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, theo điều 366.

Vụ án xảy ra tại tỉnh nên HĐXX kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục điều tra cho khách quan để làm rõ những người nhờ nhóm cán bộ giáo dục nâng điểm có hành vi đưa hối lộ và các bị cáo có hành vi nhận hối lộ hay không? Tòa cũng kiến nghị điều tra việc thí sinh cá biệt ở huyện Xín Mần nhưng lại đạt điểm cao, đỗ trường công an; điều tra thông tin mỗi gia đình thí sinh mất 500 triệu đồng để "chạy" điểm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang được tòa đề nghị lưu giữ bài thi THPT 2018 để làm bằng chứng.

Bà Triệu Thị Chính tại tòa án trong ngày 25/10. Ảnh: Phạm Dự

HĐXX đánh giá các bị cáo đều là người có chức vụ, quyền hạn, bốn trong 5 người từng là giáo viên nên lẽ ra phải gương mẫu đi đầu, cương quyết chống tiêu cực thi cử nhưng lại "nể nang, giúp đỡ" bạn bè, đồng nghiệp để nâng điểm cho thí sinh.

Hành vi của các bị cáo khiến kỳ thi THPT quốc gia 2018 không còn khách quan, công bằng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên không thí sinh nào bị buộc thôi học tại các trường sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định.

Theo bản án, ông Hoài là chủ mưu. Trước kỳ thi, ông đã gặp Lương để bàn về việc sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh, đưa danh sách 93 thí sinh nhờ Lương nâng điểm.

Lương sau đó một mình nâng điểm cho 93 người này cùng 14 thí sinh do anh ta tự nhận. Trong các thí sinh, người được nâng nhiều nhất tới 29,95 điểm (4 môn thi trắc nghiệm), người ít nhất là một môn với 2,2 điểm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài nghe tuyên án. Ảnh: Phạm Dự.

Tòa án cho rằng hành vi của bị cáo Hoài và Lương thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên, ông Hoài không phải chịu trách nhiệm hình sự cho 14 thí sinh Lương tự nhận và Lương không chịu trách nhiệm cho 12/13 thí sinh do Hoài nhận từ bà Triệu Thị Chính.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hoài và Lương, thu giữ nhiều tang vật, trích sao kê tài khoản ngân hàng nhưng không thu giữ được tiền, tài sản để chứng minh hai bị cáo phạm tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Bản án xác định, ông Khuông đã nhờ Hoài giúp đỡ con trai được nâng 13,3 điểm. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi, thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bà Chính không thành khẩn nên chỉ được áp dụng tình tiết phạm tội chưa đạt.

Ông Phạm Văn Khuông nhận bản án một năm tù treo. Ảnh: Phạm Dự

Đây là vụ án thứ 2 trong ba vụ gian lận điểm thi THPT 2018 bị phát hiện và đưa ra xét xử. Vụ 8 người sửa điểm thi ở tỉnh Sơn La được xét xử giữa tháng 10 song tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Bốn ngày sau, một hiệu phó và một phụ huynh đã bị khởi tố về các tội danh này.

Vụ án nâng điểm thi tại tỉnh Hòa Bình đang ở giai đoạn truy tố và là vụ án đầu tiên khởi tố tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, bên cạnh tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.