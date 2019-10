Phụ huynh bị điều tra hối lộ 300 triệu đồng để nâng điểm

Sơn LaCông an tỉnh Sơn La hôm nay khởi tố bị can, tạm giam bà Lò Thị Trường để điều tra nghi vấn đưa hối lộ 300 triệu đồng nhằm nâng 11,3 điểm cho con.

Cùng ngày, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung tội Nhận hối lộ với bị can Lò Văn Huynh (phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo). Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam bị can Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) do cho rằng ông Yến đã thay đổi lời khai trong quá trình xét xử, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn. Việc khởi tố bổ sung tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ với bà Trường, ông Huynh được tiến hành chỉ 4 ngày sau khi TAND tỉnh Sơn La trả hồ sơ vụ án, yêu cầu làm rõ việc này.

Bị cáo Lò Văn Huynh tại tòa. Ảnh: Phạm Dự.

Trước đó, trong bốn ngày xét xử (15-18/10) tại TAND tỉnh Sơn La, bị cáo Huynh khai trước kỳ thi được một số người quen nhờ nâng điểm cho các thí sinh. Ông Huynh nhận của bà Trường 300 triệu đồng song ngày 24/7/2018 đã trả lại. Ông cũng nhận 200 triệu đồng của hai người khác và đã trả lại sau đó.

Trong 31 phụ huynh, người trung gian được hỏi tại tòa, duy nhất bà Trường thừa nhận có đưa 300 triệu đồng "tiền uống nước" để cảm ơn bị cáo Huynh vào sau kỳ thi. Tuy nhiên, bà Trường khai chỉ nhờ xem nhưng thấy con được nâng điểm mới đến cảm ơn.

Con bà Trường trúng tuyển Học viện An ninh nhưng sau đó bị trả về do chấm thẩm định không đạt điểm. Theo cáo trạng, con trai bà Trường bị hạ 11,3 điểm môn Toán, Lịch Sử.

Bà Lò Thị Trường tại tòa. Ảnh: Phạm Dự.

Ngoài bà Trường, một số nhân chứng khác như ông Đỗ Kim Quang (cựu giám đốc VNPT tỉnh Sơn La), bà Hoàng Thị Thành (Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai), ông Lê Trọng Bình (Phó chủ tịch UBND thành phố Sơn La) cũng thừa nhận có "nhờ xem" điểm và kết quả đã được "nâng điểm".

Cơ quan điều tra xác định trong 44 thí sinh được nâng điểm môn thi trắc nghiệm và Ngữ văn tự luận, người nhiều nhất tới 26,55 điểm cho ba môn; điểm thực tế môn Toán là 0, Vật Lý 0,25 điểm, Tiếng Anh 0,2 điểm.