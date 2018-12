Công an huyện cấm nhân viên chơi Pokemon Go

Bộ TT&TT yêu cầu nhà sản xuất Pokemon tuân thủ luật Việt Nam

Trong buổi họp giao ban ngày 22/8, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã quán triệt, nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động trong toàn đơn vị tải phần mềm và chơi trò chơi Pokemon Go.

Công an huyện cũng tuyên truyền các cán bộ, chiến sĩ vận động người thân không nên chơi trò chơi này. Những trường hợp đã chơi thì yêu cầu xóa khỏi điện thoại di động và các thiết bị có chứa thông tin, hình ảnh thuộc danh mục tài liệu mật.

Người dân đi xe máy chơi Pokemon Go ở Hà Nội bị cảnh sát nhắc nhở và xử phạt. Ảnh: Ngọc Thành.

Ngoài ra, những cá nhân đến giao dịch, làm việc tại đơn vị được khuyến cáo không chơi trò Pokemon Go.

Một lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà giải thích, trò chơi Pokemon cần bật thiết bị định vị, việc này tiềm ẩn nguy cơ lộ bí mật nhà nước. "Vì lý do an toàn, một số cơ quan công an trên cả nước cũng đã nghiêm cấm cán bộ chơi trò chơi này", vị này nói.

Pokemon Go là trò chơi tương tác trên điện thoại do một công ty của Mỹ phát hành ngày 6/7. Ngay sau khi ra đời, trò chơi nhanh chóng trở thành hiện tượng, gây sốt trong giới trẻ bởi sự kết hợp giữa thế giới ảo của những con vật tưởng tượng và không gian quen thuộc ngoài đời thực. Đến Việt Nam chưa đầy một tháng, game đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tải.

Xem thêm:

>> Mê chơi Pokemon, người phụ nữ bị cướp điện thoại

>> Tài khoản Pokemon Go gian lận bắt đầu bị khóa

Đức Hùng