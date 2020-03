Chiếc áo kẻ caro phản bội chủ nhân

MỹThấy kẻ cướp, nhân viên giao dịch ngân hàng bí mật bấm nút báo động nhưng nhiều phút trôi qua vẫn không thấy cảnh sát.

Đồn cảnh sát thị trấn Calabash, bang North Carolina cách ngân hàng 20-25 dặm nên khi cảnh sát tới nơi, kẻ cướp đã mất hút cùng 40.000 USD. Qua lời nhân viên giao dịch, nhóm cướp đi hai người, một béo một trung bình, đều mang súng và đeo mặt nạ. Hôm đó là ngày 26/9/1991.

Trích xuất camera an ninh, cảnh sát thấy hai tên cướp có vẻ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng vì tấn công vào lúc xe bọc thép vừa chở tiền tới, đồng thời đeo găng tay để không để lại dấu vết. Cảnh sát cho rằng băng cướp còn có tên thứ ba vì thấy bóng dáng một chiếc xe đỗ bên ngoài. Tuy nhiên, không camera hoặc nhân chứng nào ghi lại biển số xe. Vì thiếu bằng chứng, vụ án bế tắc.

Tháng 10/1992, ngân hàng này lại bị cướp. Qua giọng nói và dáng đi, nhân viên giao dịch nhận ra đây là những gây án lần trước. Vụ cướp lần này cũng không có manh mối.

Cứ thế trong 5 năm, khu vực quanh thị trấn Calabash và thành phố Myrtle Beach gần đó lần lượt xảy ra thêm 6 vụ cướp, thiệt hại gần nửa triệu USD. Mỗi vụ đều chỉ kéo dài từ hai tới 5 phút, ngân hàng bị cướp đều không thuê nhân viên bảo vệ có vũ trang. Xe chở chúng phóng bỏ chạy đều là xe ăn trộm và bị bỏ lại cách xa ngân hàng. Hiện trường không có bất cứ dấu vết gì. Kẻ cướp dường như luôn đi trước nhà chức trách một bước.

Tuy nhiên, trong lúc rà soát camera an ninh trong vụ cướp gần đây nhất, điều tra viên để ý thấy một tên cướp có đeo bao súng loại giống của cảnh sát, kẻ còn lại có tư thế bắn súng rất bài bản. Từ đây, điều tra viên nhận định kẻ cướp rất có khả năng từng được đào tạo trong ngành cảnh sát hoặc quân đội.

Tới ngày 1/2/1998, băng cướp bí ẩn lại ra tay lần thứ 9 tại ngân hàng gần thị trấn Calabash. Khi chúng lên xe SUV màu đỏ đào tẩu, một nhân chứng trông thấy và phóng xe bám theo. Dù bị mất dấu, nhân chứng vẫn có thể ghi lại biển số.

Có biển số xe, điều tra viên không quá hy vọng vì cho rằng đây lại là xe ăn trộm. Tuy nhiên, kết quả tra cứu cho thấy chiếc xe không bị báo mất cắp. Chủ sở hữu xe là Alvin Bellamy, 41 tuổi, công nhân làm vườn, sống tại bang South Carolina.

Ngay ngày 1/2/1998, điều tra viên tới nhà Alvin nhưng chỉ có người vợ ở nhà. Điều tra viên được vợ Alvin cho biết ông ta đang đi cùng hai anh trai là Claude Bellamy (44 tuổi) và Larry Bellamy (48 tuổi). Điều tra viên cho người ở lại nhà Alvin chờ nghi phạm về.

Larry Bellamy (trái), Alvin Bellamy (giữa), và Claude Bellamy. Ảnh: Filmrise.

Một lúc sau, điều tra viên thấy có người đàn ông về nhà nhưng không phải Alvin. Khi được hỏi, người này giới thiệu là Larry, anh trai của Alvin. Trùng hợp, Larry là cảnh sát viên của Phòng cảnh sát thành phố Myrtle Beach. Larry phủ nhận mọi liên hệ với vụ cướp.

Đúng lúc này, điều tra viên thấy Alvin về nhà. Khám người, điều tra viên phát hiện 117 USD tiền mặt mới cứng trong ví nhưng Alvin nói chưa bao giờ nhìn thấy số tiền này. Vì thiếu chứng cứ, điều tra viên chưa bắt giữ Alvin mà chỉ ghi chép lại sê-ri từng tờ tiền.

Hôm sau, điều tra viên tìm gặp nghi phạm thứ ba, Claude Bellamy thấy người này có ngoại hình to lớn, khá giống kẻ cướp to béo trong video an ninh. Trùng hợp, Claude cũng là cựu cảnh sát.

Claude phủ nhận tham gia vụ cướp. Trong nhà Claude cũng không thấy đồ khả nghi như tiền hoặc súng. Tuy vậy, trong một ngăn tủ, nhà chức trách tìm thấy chiếc bao súng cảnh sát và một áo khoác kẻ caro giống trang phục kẻ cướp từng mặc nên thu giữ làm chứng cứ.

Dù chiếc áo là sản phẩm sản xuất hàng loạt, chuyên gia FBI cho rằng nó vẫn có giá trị điều tra. Đầu tiên, chuyên gia dùng phần mềm tăng chất lượng hình ảnh của camera giám sát và trích xuất nhiều khung hình chụp kẻ cướp to béo mặc áo kẻ caro. Sau đó, chuyên gia cho người mẫu có ngoại hình tương tự tạo dáng như kẻ cướp to béo để làm vật so sánh.

Tiếp theo, chuyên gia tìm gặp nơi sản xuất chiếc áo và được biết nơi này thường để họa tiết kẻ caro ở túi ngực tạo góc 45 độ so với họa tiết thân áo. Phần vải may túi ngực sẽ được chọn ngẫu nhiên nên không có hai cái giống nhau.

Dựa vào đây, chuyên gia đối chiếu những điểm ngẫu nhiên tương ứng trong ảnh chụp kẻ cướp và ảnh người mẫu. Kết quả, chúng đều trùng khớp.

Chuyên gia đối chiếu các điểm ngẫu nhiên tương ứng giữa người mẫu và kẻ cướp. Ảnh: Filmrise.

Đặc biệt, chuyên gia thấy rằng ống tay trái của kẻ cướp có vết nhạt màu hơn các chỗ khác. Đối chiếu với chiếc áo khả nghi, chuyên gia thấy vải ở vị trí này bị bục chỉ, nếu nhìn từ xa sẽ thấy nhạt màu giống như trong ảnh. Từ đó, chuyên gia cho rằng đủ căn cứ chứng minh kẻ cướp đã mặc chiếc áo trong tủ quần áo của Claude.

Dựa vào dáng người của hai kẻ cướp, điều tra viên nhận định người mặc áo này là Larry, cảnh sát thành phố Myrtle Beach. Điều tra viên liền cho cấp trên và đồng nghiệp của Larry xem ảnh kẻ cướp cầm súng. Những người này đều nhận xét kẻ cướp có tư thế cầm súng rất giống Larry lúc ở trường bắn.

Đáng ngờ hơn, điều tra viên phát hiện Larry công tác trong đơn vị khám nghiệm hiện trường cướp ngân hàng. Điều này lý giải được tại sao kẻ cướp biết cách tránh để lại dấu vết. Lật lại lịch làm việc, điều tra viên thấy những hôm có vụ cướp xảy ra, Larry đều xin nghỉ ốm nên có thời gian gây án. Nhà chức trách còn tìm được chiếc SUV màu đỏ của Alvin được dùng trong vụ cướp cuối được giấu tại nhà kho nhưng không tìm được tiền.

Chấm nhỏ nhạt màu trên áo kẻ cướp được xác định là vết vải bục. Ảnh: Filmrise.

Công tố viên cáo buộc Larry và Claude trực tiếp cướp ngân hàng, Alvin là người lái xe đào tẩu. Trong nhiều năm, ba anh em này cướp được gần nửa triệu USD và đã chia nhau tiêu xài hết sạch tiền. Trong vụ cướp cuối, băng cướp có vẻ quá tự tin nên dùng chính xe của Alvin để gây án, không ngờ bị nhân chứng trông thấy.

Đầu năm 2000, Alvin, Larry và Claude bị bắt giữ về tội cướp ngân hàng nhưng vẫn phủ nhận tội trạng. Tuy vậy, chứng cứ về chiếc áo khoác kẻ caro đã thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Tháng 2/2000, Larry và Claude mỗi người lãnh án 50 năm tù vì là cảnh sát nhưng lại phạm luật. Alvin bị phạt 15 năm tù.

Alvin hoàn thành bản án và ra tù vào năm 2008. Claude chết trong tù năm 2016. Hiện Larry vẫn bị giam giữ tại nhà tù liên bang an ninh trung bình tại bang West Virginia. Larry từng hai lần kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng đều bị bác bỏ. Larry dự kiến được trả tự do vào năm 2042, khi ở tuổi 90.

Quốc Đạt (Theo Go Upstate, Forensic Files Now)