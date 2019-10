Cảnh sát hình sự liên tiếp phá án ma tuý lớn

TP HCMHơn chục trinh sát đặc nhiệm hối hả lao đến khách sạn Prague Airport gần sân bay Tân Sơn Nhất, vây bắt nhóm người có 8 khẩu súng, nhiều lựu đạn, 11 kg ma túy đá...

Ôtô chở hai thanh niên xăm kín tay và hai người khác dừng trước sảnh khách sạn 3 sao Prague Airport trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình, đêm cuối tháng 9. Trời khuya, song con đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất còn khá đông xe qua lại.

Phan Phi Long và người tình bị bắt tại khách sạn. Ảnh: Đội 3 PC02.

6 người đàn ông cao lớn, ăn mặc sành điệu, dừng xe máy cách khách sạn hơn chục mét. Họ bước nhanh vào sảnh lễ tân, bám theo nhóm thanh niên xăm mình vừa bước vào thang máy, bằng đường thoát hiểm. Vài giây sau, một người đạp tung cửa phòng 608, cho đồng đội ập vào dí súng khống chế gã xăm mình cùng đàn anh Phan Phi Long (31 tuổi) và 4 người khác; thu giữ 4 kg ma tuý đá, hàng nghìn viên thuốc lắc, hai khẩu súng... Họ là trinh sát đặc nhiệm, Đội 3, Phòng cảnh sát Hình sự PC02 Công an TP HCM.

Cùng lúc, tổ đặc nhiệm khác mặc áo giáp bao vây căn nhà tại phường Tân Quy quận 7, ập vào khống chế Võ Tuấn Tài (34 tuổi) và bạn gái. Ít nhất 7 kg ma tuý đá, ketamin, vài nghìn viên thuốc lắc (giấu trong ôtô đồ chơi) cùng 6 khẩu súng, lựu đạn, mã tấu, roi điện... bị thu giữ.

"Anh em phát hiện, theo dõi băng nhóm này suốt một tháng. Do các đối tượng đều thủ súng khi đi giao dịch nên anh em khá cẩn trọng", thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, lãnh đạo Đội 3 PC02, cho biết. Trong đó, Long là chủ doanh nghiệp cầm đồ ở Hà Tĩnh, lấy ma tuý từ Lào bán cho Tài để cung cấp cho nhiều đầu mối ở Sài Gòn.

Cảnh sát đột kích khách sạn bắt đường dây ma túy Cảnh sát đặc nhiệm đội kích khách sạn Prague Airport bắt băng mua bán ma túy. Video: Quốc Thắng - Hoành Thanh.

Nửa năm trước, vũ trường 030X8 trên đường Nam Quốc Cang, quận 1, nổi lên như một hiện tượng. Điểm ăn chơi này được quảng cáo là "không gian mang hơi thở của đẳng cấp, hướng tới tầng lớp thượng lưu, mang lại những bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng có một không hai ở Sài thành". Nhưng điều thu hút hàng trăm dân chơi đổ về đây mỗi tối là vì họ được thoải mái sử dụng ma túy, thậm chí được nhân viên vũ trường cung cấp. Chủ 030X80 - Lê Văn Tiến (54 tuổi, Việt kiều Mỹ) trong các cuộc họp yêu cầu nhân viên "phải kín đáo".

Sự việc được PC02 báo cáo Ban Giám đốc Công an TP HCM, nhận lệnh triệt phá tụ điểm ăn chơi này. 2h ngày 24/7, gần 200 cảnh sát hình sự phối hợp cùng nhiều đơn vị đột kích 030X8. Khoảng 300 người có mặt trong vũ trường nhốn nháo, chạy tán loạn tìm đường thoát ra ngoài hay vào nhà vệ sinh tẩu tán ma túy nhưng đều bị phong toả. Ngoài hàng chục túi nylon chứa tinh thể, thuốc lắc... vương vãi sàn nhảy, cảnh sát tìm thấy một lượng lớn ma túy trong tủ các nhân viên vũ trường.

Ông Tiến và 15 người bị khởi tố, bắt giam về hành vi Chứa chấp sử dụng ma tuý và Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đây là lần đầu TP HCM xử lý hình sự chủ quán bar vì để khách chơi ma túy trong cơ sở kinh doanh của mình.

"Bên cạnh nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự cho 10 triệu dân thành phố, chúng tôi cũng thấy trọng trách của mình khi liên tục có những đường dây mua bán ma túy lớn, sử dụng vũ khí nguy hiểm. Từ giờ đến Tết, các quán bar, vũ trường... để xảy ra tình trạng sử dụng, mua bán ma túy sẽ bị xử lý nghiêm", thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự) nói.

Chủ quán bar Sài Gòn tạo điều kiện để nhân viên bán ma túy cho khách Cảnh sát bắt chủ vũ trường 030X8 nổi tiếng nhất Sài Gòn. Video: Văn Điệp.

Hiện, TP HCM vừa là thị trường tiêu thụ ma túy lớn nhất nước, vừa là địa bàn tội phạm nước ngoài dùng để trung chuyển đi quốc tế nên phương thức vận chuyển rất đa dạng. Ngoài nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố từ Campuchia qua đường tiểu ngạch cửa khẩu Tho Mo - Long An, cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát - Tây Ninh... đã xuất hiện nguồn ma túy từ Trung Quốc, Lào với số lượng cực lớn chuyển vào thành phố qua các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ như: Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Theo thống kê TP HCM có 2 tuyến, 9 địa bàn, 10 tụ điểm, 20 điểm phức tạp về ma túy. Tội phạm sử dụng vũ khí "nóng" từ năm 2014 đến năm 2016 tăng hơn 136% (92 khẩu súng) so với 3 năm liền kề. 9 tháng đầu năm, công an bắt được hơn 1,6 tấn ma tuý các loại - cao gấp 10 lần năm ngoái; trong đó có vụ thu giữ 1,1 tấn hàng đá, gần 900 bánh heroin, phối hợp Bộ Công an bắt đường dây ma túy Wu HeShan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc)...

Tại hội nghị về thực trạng tội phạm ma tuý ngày 4/10, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tập trung "đánh" có trọng tâm; lực lượng công an, hải quan, biên phòng... phải phối hợp ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào thành phố. Ông Nhân cũng giao Ban Nội chính Thành ủy nghiên cứu dự thảo quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, phải thêm các thành viên của Sở Công thương, Sở Y tế vào thành phần đoàn kiểm tra liên ngành. Những trường hợp để xảy ra sai phạm lặp lại nhiều lần phải kiên quyết xử lý.

Người đứng đầu Thành uỷ TP HCM đề xuất nghiên cứu gắn camera giám sát tại những tụ điểm nghi vấn, nếu được sẽ cho thí điểm ở các khu vực phức tạp ở quận 1, quận 3.

Quốc Thắng