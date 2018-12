Bị cáo Phan Văn Vĩnh xin nhân dân tha thứ

Nguyễn Văn Dương tự nguyện mỗi tháng biếu ông Vĩnh 200.000 USD / Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị án phạt hơn 7 năm tù

Chiều 23/11, chủ tọa thông báo bị cáo Nguyễn Thanh Hóa xin xét xử vắng mặt do đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) do sức khỏe không đảm bảo nên xin ở trong cách ly chỉ dự tòa khi nói lời sau cùng. Bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ Phan Sào Nam) xin đi cấp cứu.

Điều tra động cơ vụ lợi của hai cựu tướng công an

Đại diện VKS đối đáp với luật sư Công tố viên đối đáp với luật sư.

Chiều 23/11, đối đáp với nhóm luật sư của cựu tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh và cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, VKS dẫn lại một số văn bản để minh chứng việc "chống lưng" cho đường dây đánh bạc trực tuyến.

Theo VKS, hai bị cáo cho Dương thuê trụ sở số 10 Hồ Giám của Tổng cục Cảnh sát; mời hợp tác tổ chức, vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến. Khi cán bộ cấp dưới phát hiện, hai ông ngăn cản, không cho điều tra, xử lý. Việc này tạo hậu quả với hàng triệu người chơi, gây ra vụ án với 105 người bị khởi tố.

Tại nơi ở, làm việc của Dương, cơ quan điều tra đã thu được nhiều văn bản gốc thể hiện sự hợp tác giữa C50 và CNC. VKS cho rằng có chứng cứ về việc Dương hỏi ông Hóa "tổ chức đánh bạc là đúng hay sai", song cựu cục trưởng C50 nói "không sai". Do vậy, ông Hóa với chức vụ quyền hạn đã tạo cho Dương nhận thức lệch lạc. Ông Vĩnh, Hóa còn làm mất uy tín của Bộ Công an, Tổng cục cảnh sát. Nhưng hậu quả lớn hơn do hai ông gây ra là làm mất lòng tin của nhân dân. Dấu hiệu của hành vi nhận hối lộ và động cơ vụ lợi sẽ tiếp tục được làm rõ ở giai đoạn hai.

VKS cho rằng, ông Vĩnh và Hóa phạm lỗi cố ý trực tiếp. Điều này thể hiện qua các văn bản xin cấp phép, cho thuê trụ sở của công an để không ai dám vào kiểm tra. Dù ông Vĩnh, Hóa khai thí điểm cổng game, thanh toán để lấy tiền xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia như "không có đồng nào được đầu tư". Việc C50 được CNC biếu 700 triệu tiền tiêu tết chính là "động cơ vụ lợi tập thể". Ngoài ra, Tổng cục Cảnh sát cũng được hưởng 1,8 tỷ đồng từ việc cho thuê trụ sở số 10 Hồ Giám.

"Ông Hóa không thể dung túng tổ chức đánh bạc nếu không có sự đồng ý của ông Vĩnh. Ông Vĩnh có thể xử lý bất kỳ lúc nào với ông Hóa. Như vậy, hai người là quan hệ phạm tội có tổ chức. Ông Vĩnh chính là người chỉ huy còn ông Hóa thực hiện hành vi phạm tội", VKS trả lời các luật sư.

Ông Phan Văn Vĩnh đề nghị luật sư ngừng bào chữa

Ông Phan Văn Vĩnh nói nhận lỗi Ông Vĩnh nói lời xin lỗi.

Giọng khản đặc, đứng trước bục khai báo sau khi nghe VKS đối đáp, ông Phan Văn Vĩnh nói những lập luận của cơ quan công tố đều chính xác. Tuy nhiên, ông xin trình bày thêm vì chỉ người trong cuộc mới hiểu được bản chất sai phạm. Qua đó, luật sư cũng đỡ mất thời gian.

Ông Vĩnh nói ngay tại phiên hỏi cung đầu tiên đã nhận thấy sai phạm. Khi được tiếp cận toàn bộ hồ sơ, ông nhận ra "khe hở" từ một văn bản do mình ký vào giữa năm 2016 cho phép CNC triển khai xây dựng mô hình cổng trò chơi trên mạng có tích hợp mạng xã hội, cho chuyển đổi tiền ảo sang tiền thật.

"Tôi không đổ lỗi cho ai. Tôi thành tâm nhận khuyết điểm, xin nhân dân tha thứ", cựu tổng cục trưởng nói và nhiều lần nhắc lời xin lỗi các bị can, các gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ án này.

Trình bày xong, ông đề nghị luật sư không tranh tụng và bào chữa. Ngay sau đó, ông Vĩnh rời khu vực xét xử đi vào phòng chăm sóc y tế vì lý do sức khỏe.

Ông Phan Văn Vĩnh tranh luận chiều 23/11 Ông Vĩnh khai đã nhận tội ngay khi bị bắt.

Tổng cục Cảnh sát đi từ thiện bằng tiền của CNC

Trước đó vào buổi sáng, bào chữa cho ông Vĩnh, ba luật sư cho rằng quá trình thẩm vấn tại tòa, thân chủ muốn "trần tình" để cơ quan chuyên trách và nhân dân hiểu được thời điểm nào ông có lỗi cố ý gián tiếp, thời điểm nào là cố ý trực tiếp.

"Do bị áp lực nên cách trình bày của ông chưa rõ nét, khiến bị VKS đánh giá chưa đúng về ý thức nhận tội", luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang trình bày.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang bào chữa cho ông Hoá

Theo ba luật sư, khi thẩm vấn tại tòa, ông Vĩnh khai không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của các cơ quan chức năng về hoạt động bất hợp pháp của CNC. Ông cũng không có bất kỳ chỉ đạo nào ngăn cản các cơ quan chức năng điều tra, giám sát. Tuy nhiên, ông tự thấy đã sơ suất khi thiếu giám sát, rà soát những chủ trương trước đây.

Các luật sư cho hay ông Vĩnh đã thừa nhận dùng một tỷ đồng của CNC lấy danh nghĩa Tổng cục Cảnh sát đi làm từ thiện. Ông cũng khai từng nhận của Dương một chiếc áo và một lọ thuốc bổ gan. "Đây là những vật chất Dương tự nguyện biếu song đáng lẽ ra ông không được nhận", luật sư trình bày và đề nghị VKS rút một phần nội dung truy tố, áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn, ăn năn hối cải để giảm hình phạt dưới mức thấp nhất.

Bảo Hà - Phạm Dự