Nhà chức trách cáo buộc bartender đã bán rượu cho hung thủ dù biết rõ anh ta đã say, góp phần dẫn tới vụ thảm án.

Ngày 30/4, cảnh sát quận Plano, bang Texas, Mỹ bắt giữ nữ nhân viên pha chế rượu Lindsay Glass vì có hành vi bán rượu bia cho người say và người này sau đó bắn chết tám người khác.

Theo cáo trạng, ngày 10/9/2017, Spencer Hight, 32 tuổi, xả súng bắn chết 8 người tại một bữa tiệc, trong đó có vợ sắp ly hôn. Kẻ giết người bị cảnh sát triệt hạ ngay tại chỗ. Qua điều tra, nhà chức trách phát hiện Spencer Hight đã uống rượu say tại quán bar địa phương trước khi lái xe tới hiện trường gây án với nồng độ cồn trong máu cao gấp bốn lần giới hạn cho phép. Lindsay Glass là nhân viên pha chế tại quán bar này vào ngày có vụ án mạng.

Nhà chức trách cho rằng Lindsay Glass lẽ ra phải biết không nên tiếp tục bán rượu bia cho Spencer Hight sau khi người này có dấu hiệu say xỉn như đứng không vững, va chạm vào đồ vật. Nữ nhân viên bị cáo buộc đã vi phạm điều 101.63B của Luật Bia rượu Texas. Theo đó, người nào bán rượu bia cho người thường xuyên say rượu, người đã say hoặc người mất trí sẽ phạm tội Bán rượu cho một số đối tượng bị cấm, phải nhận án phạt một năm tù và tối đa 500 USD.

Điều tra viên tìm thấy tin nhắn trong điện thoại của Lindsay Glass gửi tới đồng nghiệp nói đã phục vụ Spencer Hight bốn ly rượu mạnh cùng hai cốc bia. Một tin nhắn khác kể lại trong khi gọi đồ uống, Spencer Hight xoay con dao lớn trên bàn, khoe súng, và nói cần phải giải quyết một số "vấn đề".

Bartender bị bắt vì bán rượu cho kẻ xả súng giết 8 người Lindsay Glass phục vụ rượu bia cho Spencer Hight trước khi vụ án xảy ra. Video: Wfaa.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, Lindsay Glass còn đối diện với vụ kiện dân sự. Luật sư đại diện cho 5 trong 8 gia đình nạn nhân từng đâm đơn khởi kiện cả Lindsay Glass và quán bar vào 2018 nhưng đã chủ động rút đơn cùng ngày có lệnh bắt giữ nữ bartender. Vị luật sư gọi đây là "bước đi chiến thuật" và bày tỏ ý định sẽ khởi kiện trong tương lai.

Luật sư của Lindsay Glass lên án hành động bắt giữ người của cảnh sát quận Plano vì chính cô gái và đồng nghiệp là người theo chân Spencer Hight tới hiện trường và gọi 911 để cố ngăn chặn thảm cảnh. Vị này cho rằng cáo trạng không phục vụ công lý mà là nỗ lực cuối cùng của cảnh sát quận Plano để bắt người khác phải bồi thường.

