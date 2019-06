Băng nhóm ép phụ nữ bán dâm để trừ nợ ở Nhật Bản

Ngày 25/6, tòa án quận ở Kyoto (Nhật Bản) tuyên án 2 năm 6 tháng tù với người đàn ông cưỡng ép phụ nữ bán dâm để trả "nợ".

Theo hồ sơ, Yutaro Ogawa (30 tuổi) cầm đầu băng nhóm hơn 20 người tại thành phố Kyoto. Chúng câu kết với nhiều quán bar, dụ dỗ phụ nữ vào uống nước rồi tính giá tiền "cắt cổ" khiến họ không trả được. Từ đây, nạn nhân buộc phải hành nghề mại dâm theo gợi ý của chúng để trừ nợ.

Nhóm đã giăng bẫy hàng trăm phụ nữ, trong đó có cả sinh viên, thu lợi hơn 100 triệu yên, tính từ tháng 7/2012. Riêng Yutaro Ogawa đã cưỡng ép hai nạn nhân.

Tòa án nhận định Yutaro Ogawa vi phạm Luật An ninh việc làm Nhật Bản, nhưng cách dụ dỗ phụ nữ của bị cáo không tước đoạt ý chí tự do của nạn nhân nên tòa tuyên mức án trên, ít hơn 3 năm tù so với đề nghị của VKS.

Trước Yutaro Ogawa, nhiều thành viên khác trong băng nhóm đã bị kết tội.

Quốc Đạt (Theo Japan Times)