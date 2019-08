Bà Nguyễn Bích Quy bị khởi tố

Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway, bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố về tội Vô ý làm chết người.

Quyết định khởi tố bị can theo điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (tội Vô ý làm chết người) được VKSND quận Cầu Giấy phê chuẩn ngày 26/8. Hôm nay, Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định này tới bà Quy, 20 ngày sau khi khởi tố vụ án. Bị can 55 tuổi được tại ngoại.

Bà Quy bị VKSND quận Cầu Giấy cáo buộc đã "vô ý, cẩu thả, không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long (lớp 1 trường Gateway) bị bỏ quên trên chiếc Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng trong ngày 6/8. Theo kết quả giám định, bé chết vì bị "sốc nhiệt, suy hô hấp", không có nguyên nhân bệnh lý.

VKS cho rằng trong cái chết của bé Long có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy.

Theo VKS quận Cầu Giấy, đây là kết quả điều tra bước đầu, nhà chức trách trong quá trình làm sáng tỏ vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của nhà trường.

Bà Nguyễn Bích Quy trong trưa 27/8. Ảnh: Phạm Dự

Rời trụ sở Công an quận Cầu Giấy sau khi nhận quyết định khởi tố, bà Quy cho hay sẽ gửi đơn đề nghị được có luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi trong giai đoạn điều tra.

Bà nói trong cái chết của bé Long, trách nhiệm đầu tiên thuộc về trường Gateway, sau đó mới đến mình và tài xế Phiến. Vào ngày xảy ra vụ án, bà mới đi làm được hai ngày, chưa ký hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà hay trường Gateway nên không hiểu trách nhiệm của mình sẽ được phân định thế nào khi "không được nhà trường hay nhà xe hướng dẫn cách đưa đón, bàn giao". 20 ngày qua, bà chưa có cơ hội gặp tài xế Phiến để làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan trách nhiệm của mỗi người.

Luật sư của bà Quy, ông Nguyễn Thanh Sơn, cho rằng vụ án còn những điểm bất thường chưa thể lý giải nên đề nghị Công an quận Cầu Giấy công bố rõ nguyên nhân chết của bé Long cùng thời gian, địa điểm.

Video bà Quy (thay) Bà Nguyễn Bích Quy đề nghị được đối chất với tài xế Phiến. Video: Phạm Dự

Ở khía cạnh pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, bà Quy dù chưa có hợp đồng lao động nhưng đã thoả thuận bằng miệng trước đó về việc phụ trách học sinh trên xe nên phải làm việc đúng trách nhiệm của mình. Nếu bà được ký hợp đồng lao động, tội danh khởi tố có thể sẽ không phải là Vô ý làm chết người mà thành Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc hành chính (điều 129 Bộ luật Hình sự 2015).

Theo nhà chức trách, sáng 6/8, bé Long đứng đợi ở chung cư trên phố Trung Hòa (Cầu Giấy) và được bà Quy đón lên xe của tài xế Phiến đưa đến trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ cách đó chừng 3 km. Gần 8h khi đến trường, bà Quy và 12 học sinh đi xuống, Long bị sót lại ở xe trong ngày thứ hai đến lớp.

Tài xế Phiến đưa xe về bãi gửi cách trường hơn một cây số. 15h45, xe đến cổng trường để đón các bé về. Lúc này, Long được phát hiện nằm bất động trên sàn sau ghế lái, tử vong trước khi tới bệnh viện cấp cứu.