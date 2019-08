Bà Nguyễn Bích Quy tường trình thêm chi tiết vụ bé trai chết trong xe buýt

Bà Nguyễn Bích Quy cho rằng do hoảng loạn nên trước đây không nhớ rõ chi tiết vụ bé Long trên xe buýt trường Gateway, giờ mới nói cụ thể.

Ngày 20/8, bà Quy đến làm việc tại Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) theo giấy triệu tập lần thứ nhất. Việc lấy lời khai kéo dài từ 14h đến 21h30. Trong vụ án bé trai lớp 1 Lê Hoàng Long chết trên xe buýt của trường Gateway do bị bỏ quên, Công an Cầu Giấy xác định là người đưa đón Long nên bà Quy "chắc chắn có liên quan trách nhiệm". Công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội Vô ý làm chết người.

Nói không nhớ chính xác cuộc hỏi cung vào hôm qua do thời gian làm việc kéo dài song bà Quy khẳng định "đã khai hết sự thật với công an". Trước cuộc làm việc này, bà đã mời luật sư tư vấn "để lời khai được chặt chẽ hơn".

Tại nhà riêng ở phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) sáng nay, bà Quy kể, 6h15 ngày 6/8 có mặt ở cổng trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ, quận Cầu Giấy, bắt đầu công việc đưa đón học sinh trên chiếc Ford Transit của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà). Đến điểm thứ 6 là số 1 Trung Yên, xe tiếp nhận bé Long.

Long mặc áo đồng phục màu đỏ vui vẻ bước tới xe, chọn chỗ ngồi ở ghế thứ 4 sau ghế lái. Gần 8h, khi xe trả các bé tại trường, trước khi đóng cửa bà đã "bước lên xe nhìn và không thấy cháu nào trên xe" vì thế không có việc bỏ quên Long.

Trước đó, 4 ngày sau khi cái chết của Long, bà Quy từng nói "vì vội nên khi lướt nhìn qua bên trong xe nghĩ không còn ai nên đóng cửa xe và đi vào trường". Bà cũng cho rằng bà và lái xe Phiến không kiểm tra kỹ lần cuối trước khi rời xe nên "phần lớn trách nhiệm này thuộc về bà".

Trả lời câu hỏi vì sao lời kể không nhất quán, bà Quy nói: "Không nhớ rõ lúc trước đã nói những gì vì tinh thần hoảng loạn. Hiện tôi bình tĩnh hơn nên nói chuẩn xác hơn".

Xe đưa đón học sinh ở trường Gateway. Ảnh: Giang Huy.

Theo bà, khi mở cửa xe vào 15h45 ngày 6/8 và phát hiện Long mặc áo màu trắng xám, nằm ngửa bất động dưới sàn phía sau ghế lái, đầu hướng ra phía cửa, bà thấy các rèm trong xe đã được kéo che kín. Trong khi đó bà nhớ buổi sáng trước khi rời xe đã vén rèm ra để quan sát tại chỗ mình ngồi. Ngoài ra, buổi sáng hôm đó bà đã kiểm tra xe không thấy sót đồ đạc song chiều 6/8 khi mở cửa lại thấy quả bóng bay màu vàng. "Những chi tiết này chưa tôi chưa từng chia sẻ", bà nói.

Chiều 21/8, Công an quận Cầu Giấy từ chối cung cấp thông tin về lời khai của bà Quy do "vụ án đang trong quá trình điều tra". Lời khai của những người liên quan thuộc về bí mật điều tra.

Trước thông tin bà Quy nói buổi triệu tập ngày 20/8 đã bị gây sức ép khi ký vào biên bản ghi lời khai, Công an quận Cầu Giấy cho rằng "nói gì đó là quyền cá nhân của bà Quy, các cuộc làm việc đều theo đúng quy định pháp luật".

VKSND quận Cầu Giấy cho biết đã cử kiểm sát viên giám sát vụ án và mọi việc đều theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Bích Quy. Ảnh chụp ngày 10/8: Văn Hòa.

Về tin đồn tài xế Doãn Quý Phiến tử vong, chiều 20/8, tại nhà riêng ở quận Bắc Từ Liêm, vợ ông Phiến cho biết chồng mình vẫn khỏe mạnh. Gia đình đang mệt mỏi về sự cố nên "không thể chia sẻ gì thêm".

Ông Phiến là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH vận tải và Du lịch Ngân Hà. Đại diện Sở Giao thông Vận tải khẳng định, cơ quan này đã cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà. Doanh nghiệp này đã đăng ký kinh doanh vận tải cho 4 ôtô song không có xe của ông Phiến.

Theo dữ liệu của cơ quan đăng kiểm thì chiếc xe biển số 29B - 06956 của ông Phiến sản xuất năm 2014, đã được đăng kiểm ngày 18/4/2019 và hết hạn đăng kiểm ngày 17/10/2019.

Công an quận Cầu Giấy cho hay "vẫn đang làm việc với ông Phiến".

Phạm Dự - Tất Định