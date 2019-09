Nhóm người Trung Quốc đánh cắp dữ liệu thẻ ATM

Yang Chang Cai cùng 2 đồng phạm lắp camera vào cây ATM ở nhiều thành phố tại Việt Nam nhằm đánh cắp dữ liệu.

Rút tiền Nhóm nghi phạm cài thiết bị điện tử vào cây ATM.

Ngày 16/9, Yang Chang Cai (33 tuổi), Deng Cong Cong (29 tuổi) và Lian Yu(35 tuổi) cùng trú tại tỉnh Giang Tây Trung Quốc bị Công an thành phố Vinh (Nghệ An) tạm giữ về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 260, Bộ luật Hình sự 2015.

Tháng 8, Yang Chang Cai cùng đồng phạm nhập cảnh Việt Nam, tới thành phố Vinh thuê khách sạn. Hàng ngày nhóm này dùng nhiều bộ thiết bị điện tử gắn vào nhiều cây ATM tại địa bàn thành phố Vinh nhằm thu thập thông tin của khách hàng.

Với dữ liệu có được, nhóm này làm thẻ giả để rút trộm tiền của ngân hàng.

Yang Chang Cai (đội mũ, áo đen). Ảnh: Nguyễn Hải.

Từ nguồn tin báo của ngân hàng, ngày 11/9 Công an thành phố Vinh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã bắt Yang Chang Cai, Deng Cong Cong (29 tuổi) và Lian Yu(35 tuổi) khi đang chuẩn bị rời khỏi Nghệ An.

Một thiết bị điện tử cài vào máy ATM. Ảnh: Nguyễn Hải.

3 bộ thiết bị điện tử có gắn camera mini và phần mềm thu thập dữ liệu; 3 khe cắm thẻ có gắn phần mềm thu dữ liệu; 333 thẻ ngân hàng giả bị thu giữ. Nhà chức trách xác định, nhóm của Cai dùng 22 thẻ giả để rút gần 300 triệu đồng của các khách hàng.

Trước khi gây án tại Vinh, nhóm này đã thực hiện hành vi phạm tội ở nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.

Sáng nay, Công an thành phố Vinh đưa nhóm nghi can tới một cây ATM để thực nghiệm điều tra. Chuyên án đang được mở rộng.