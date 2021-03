Pháp điều tra nguyên nhân một sinh viên chết sau tiêm vaccine Covid-19

Nhà chức trách đang điều tra về cái chết của một nam sinh viên y khoa, 10 ngày tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca tại Nantes.

Sinh viên tử vong là Anthony Rio, 24 tuổi, đến từ La Turballe, đang hoàn thành khóa thực tập tại một bệnh viện ở Nantes. Anh sống một mình, được các nhân viên cấp cứu tìm thấy thi thể sau khi phá cửa vào căn hộ. Gia đình và bạn bè đã báo chính quyền địa phương sau vài ngày không thể liên lạc với anh.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người này tử vong do "xuất huyết nội vì cục máu đông". Trước đó, Rio phàn nàn với anh trai về triệu chứng đau bụng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, dự định đi khám vào chiều 18/3. Hai ngày sau, anh tử vong khi đang ngủ. Gia đình cho biết Rio là người "linh hoạt, giỏi thể thao, cực kỳ khỏe mạnh" và không có bệnh nền.

Cơ quan An toàn Dược phẩm Quốc gia (ANSM) và cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra về cái chết của Rio. Đại diện ANSM cho biết: "Chưa tìm thấy mối liên hệ giữa ca tử vong và việc tiêm chủng".

Vaccine AstraZeneca từng bị đình chỉ ở một số nước châu Âu do lo ngại về tác dụng phụ, bao gồm nguy cơ đông máu. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) tuyên bố vaccine an toàn và hiệu quả, nhiều nước, trong đó có Pháp, đã nối lại chương trình tiêm chủng.

Tuần trước, Pháp phê duyệt sử dụng vaccine đối với những người trên 55 tuổi. Hiện nước này đã tiêm hơn 1,5 triệu liều AstraZeneca. Báo cáo ANSM công bố hôm 19/3 cho thấy 13 người bị đông máu sau tiêm. Tất cả đều đang phục hồi.

Vừa qua, Mỹ đã báo cáo kết quả sơ bộ thử nghiệm lâm sàng vaccine AstraZeneca giai đoạn 3. Theo đó, sản phẩm tác dụng 79% trong ngăn ngừa các ca nhiễm nCoV có triệu chứng và hiệu quả 100% trong phòng bệnh chuyển nặng, nhập viện. Ngày 23/3, Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) cho rằng hãng có thể đã kết luận hiệu quả vaccine dựa trên các thông tin lỗi thời. Một ngày sau, AstraZeneca thông báo dữ liệu hoàn chỉnh, cho thấy vaccine có tác dụng 69% đến 74%.

Thục Linh (Theo Connexion)