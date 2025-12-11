Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam 1,5 tỷ euro cho dự án khí hậu tới 2030

Pháp cung cấp 1,5 tỷ euro tài chính công cho Việt Nam trong giai đoạn 2020-2030 cho các dự án khí hậu.

Thông tin trên được ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, cho biết tại họp báo kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận Paris, ngày 11/12. Nguồn vốn trên dành cho các dự án khí hậu tại Việt Nam, gồm 500 triệu euro đầu tư trong khuôn khổ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Năm 2015, 196 nước ký kết Thỏa thuận khí hậu Paris với nỗ lực giữ mức nóng lên toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.

Pháp và Liên minh châu Âu (EU) đồng tình rằng bên cạnh cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, các nước phát triển cần hỗ trợ nhóm quốc gia đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu. Với cam kết hỗ trợ 1,5 tỷ euro cho Việt Nam trong giai đoạn đến 2030, Đại sứ Pháp hy vọng các quốc gia phát triển khác sẽ noi theo, tăng cường đóng góp của họ.

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ngày 11/12. Ảnh: Thủy Trương

Đại sứ Pháp cho rằng Việt Nam nên ưu tiên chuyển dịch năng lượng trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu, bởi năng lượng là nguồn phát thải lớn. Trong đó, hai yếu tố cần được tập trung là khả năng lưu trữ năng lượng tái tạo và lưới điện, vốn khó thu hút vốn tư nhân.

Về tài chính khí hậu, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia sớm thông qua JETP. Trong khuôn khổ này, Việt Nam có ba dự án đã huy động vốn thành công, gồm tăng cường lưới điện tại Bình Dương (78 triệu USD), mở rộng nhà máy thủy điện Trị An (93 triệu USD), và nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái (557 triệu USD). Đến nay, số dự án phù hợp JETP được đề xuất tăng lên tới 44, với nguồn vốn cần huy động trên 10 tỷ USD.

Nhìn lại 10 năm thực hiện Thỏa thuận Paris, Đại sứ Brochet nhấn mạnh thỏa thuận này đang phát huy hiệu quả. Sau COP30 cuối tháng 11 vừa qua, nhiệt độ ước tính giữ được ở mức tăng 2,3-2,5 độ C. Dù cao vượt ngưỡng 1,5 độ C, mục tiêu kiểm soát mức nóng lên của hành tinh đã được tiến gần hơn. Thêm vào đó, Thỏa thuận Paris đề cao sự công bằng, không đặt các nước công nghiệp hóa đối đầu với quốc gia đang phát triển.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier chỉ ra tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang hiện hữu. 2024 là năm nóng nhất được ghi nhận, còn mùa bão năm nay gây ra sự tàn phá chưa từng thấy trên khắp Đông Nam Á. Ông bày tỏ niềm tin cộng đồng quốc tế có thể chung tay đưa mức tăng nhiệt độ toàn cầu trở lại dưới mức 1,5 độ C.

Thủy Trương