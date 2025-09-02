Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội, TP HCM đêm 2/9

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 trận địa. Trong đó 2 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật gồm: trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.

4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất, trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia, vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán.

Pháo hoa sẽ đồng loạt khai hoả, kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, kinh phí thực hiện khoảng13,45 tỷ đồng.