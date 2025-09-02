Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội, TP HCM đêm 2/9

21h pháo hoa được bắn trước cửa sân Mỹ Đình, Hà Nội. Hàng chục nghìn người tập trung kín trên đường Lê Đức Thọ từ 19h để chờ đợi màn pháo hoa. Trước đó vài phút, 21 khẩu đại bác đặt ở cửa sân Mỹ Đình được bắn kèm tiếng nổ vang trời.
Thời tiết thủ đô lúc này 27 độ C, trời khô, gió nhẹ
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 trận địa. Trong đó 2 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật gồm: trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.
4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất, trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia, vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán.
Pháo hoa sẽ đồng loạt khai hoả, kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, kinh phí thực hiện khoảng13,45 tỷ đồng.
Pháo hoa rực sáng bầu trời ở sân vận động Mỹ Đình.
Hàng chục nghìn người dân xem pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình.
Trong khi đó ở TP HCM từ 20h, tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn trời bắt đầu trút mưa lớn khiến hàng ngàn người dân đang tập trung đợi xem pháo hoa ở đây bất ngờ. Nhiều người vội chạy vào trú dưới các mái hiên của hàng quán, khách sạn gần đó.
Trời mưa khiến bầu trời mù, ảnh hưởng người xem.
Nhóm phóng viên