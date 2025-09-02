Hải - lục - không quân cùng khí tài diễu binh mừng Quốc khánh

Hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Hải, Lục, Không quân và khối cơ giới, khí tài diễu binh trên không, trên biển và mặt đất, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, sáng 2/9.

Sáng 2/9, Hà Nội đón ngày Quốc khánh lần thứ 80 trong tiết thu se mát. Từ tờ mờ sáng, hàng vạn người dân với cờ đỏ sao vàng đã ngồi kín các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận, chờ đợi giây phút lịch sử - diễu binh, diễu hành của tất cả các lực lượng Hải - Lục - Không quân và khối cơ giới, khí tài.

Trên các tuyến Trần Phú, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, từng hàng dài người đứng sát barie, nhiều gia đình cho trẻ nhỏ ngồi trên vai để nhìn rõ hơn. Hàng nghìn cựu binh được xếp chỗ ngồi ưu tiên, háo hức chờ đoàn quân tiến qua. Trong khán đài, các đoàn đại biểu trong và ngoài nước ngồi kín hơn 30.000 ghế.

Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn khai mạc trên lễ đài, hai bên ông là các mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà và trung tướng - anh hùng phi công Phạm Tuân. Ảnh: TTXVN

Cùng dự còn có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.

Lễ kỷ niệm còn có sự hiện diện của nhiều đoàn đại biểu quốc tế cấp cao, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen; Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; đại diện cấp cao Liên bang Nga, Belarus; cùng các đại sứ, tổ chức quốc tế, bạn bè từng đồng hành, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế trên lễ đài. Ảnh: TTXVN

6h30, nghi thức rước đuốc truyền thống mở màn. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát - phi công từng bắn rơi 6 máy bay Mỹ - tiếp nhận ngọn đuốc, tiến lên thắp sáng đài lửa - biểu tượng cho khát vọng trường tồn của dân tộc. 15 phút sau, Quốc thiều vang lên, 21 loạt đại bác khai hỏa từ sân vận động Mỹ Đình. Hệ thống loa truyền thanh và màn hình lớn đặt dọc phố trung tâm giúp hàng chục nghìn người dân cùng đứng dậy, chào cờ, hát vang "Tiến quân ca".

Trong diễn văn khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại thời khắc 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông tri ân những thế hệ đã hy sinh, cống hiến và nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2045 xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc - "khát vọng của cả dân tộc, lời thề danh dự trước lịch sử".

Người đứng đầu Đảng kêu gọi toàn dân phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết để biến khát vọng thành hiện thực; đồng thời cam kết kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng sức mạnh tổng hợp chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân.

Xe chỉ huy và Tổ Quân kỳ dưới sự dẫn đầu của thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, qua lễ đài rồi rời đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành

Đúng 7h05, khẩu lệnh "Nghiêm! Lễ diễu binh diễu hành bắt đầu" phát đi từ Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 16.300 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 43 khối hành tiến gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an; 18 khối nghi lễ đứng chào, cùng sự hiện diện của bốn khối quân đội nước bạn gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.

Bầu trời Thủ đô rền vang ngay từ phút mở màn. Các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam lần lượt xuất hiện, mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Dẫn đầu là trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371, cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc khổng lồ. Đội hình xuyên mây, bay qua cầu Nhật Tân, Long Biên, Hồ Gươm, Cột cờ Hà Nội, hướng về Quảng trường Ba Đình - biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc về Ba Đình. Ảnh: Huy Mạnh

Trung đoàn 916 - thành lập sau ngày đất nước thống nhất - trong 50 năm qua không chỉ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn tham gia cứu hộ, cứu nạn, bay biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn của đất nước, từ diễu binh 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, đến 80 năm Quốc khánh hôm nay.

10 trực thăng kéo cờ Đảng cở Tổ quốc bay xuyên mây qua quảng trường Ba Đình Trực thăng kéo cờ qua Ba Đình. Video: Huy Mạnh

Tiếp đó, vận tải cơ CASA C-295 và C-212i giữ đội hình thẳng hàng, thể hiện năng lực trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Nhóm huấn luyện - chiến đấu Yak-130, L-39NG hiện đại đồng tốc ở cự ly chuẩn xác, khẳng định khả năng hiệp đồng và tác chiến đa nhiệm trên không, trên bộ, trên biển. Cuối đội hình, các tiêm kích Su-30MK2 nghiêng cánh chào, sau đó thả mồi bẫy nhiệt, tạo chùm sáng rực trên nền trời, trong tiếng reo hò vang dội từ quảng trường.

Su-30MK2 thả bẫy nhiệt bên trên Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Lần đầu tiên diễu binh trên biển Cam Ranh

Cùng thời điểm, tại căn cứ Cam Ranh (Khánh Hòa), lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển với màn trình diễn hiệp đồng chặt chẽ giữa tàu ngầm, tàu mặt nước và không quân. Hình ảnh từ quân cảng được truyền trực tiếp về lễ đài và các màn hình lớn đặt khắp phố phường Hà Nội, tạo nên sự kết nối giữa "trái tim Thủ đô" và tuyến đầu biển đảo.

Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển là Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, có mặt trên tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo. Dưới sự điều hành của ông, các biên đội lần lượt duyệt qua: máy bay thủy phi cơ DHC-6, trực thăng săn ngầm Ka-28, các tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân nhân dân; tiếp đến là biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực. Lực lượng tuần tra và bảo vệ chủ quyền cũng góp mặt với tàu tuần tra SPA-4207 của Bộ đội Biên phòng, tàu tuần tra đa năng DN -2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển.

Đội hình diễu binh trên biển mừng Quốc khánh Đội hình diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Video: Quân chủng Hải quân

Nổi bật là khối tàu chiến đấu chủ lực của Hải quân nhân dân, gồm: tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 dẫn đầu, tiếp đến là tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, các tàu ngầm Kilo, tàu tên lửa cao tốc Molniya 1241.8/1241.RE, tàu pháo TT-400T. Lần đầu tiên, máy bay vận tải - tuần thám DHC-6 và trực thăng săn ngầm Ka-28 thuộc Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 cũng tham gia diễu binh trên biển, bổ sung sức mạnh hiệp đồng giữa hải - không quân.

Sau khi tàu chỉ huy duyệt qua, toàn bộ lực lượng đồng loạt triển khai các đội hình chữ A, chữ V và quả trám - đội hình chiến thuật giúp tăng cường khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu, sẵn sàng tấn công và phòng thủ đa hướng. Trong đội hình chữ A, các tàu có hỏa lực mạnh giữ vị trí trung tâm, tàu hộ vệ, bổ trợ và tàu chỉ huy được sắp xếp quanh, tạo thế trận tiêu diệt đối phương và bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Tổ quốc.

Tàu ngầm Kilo trong đội hình diễu binh biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Khối đi bộ hùng dũng qua Ba Đình

Tại Quảng trường Ba Đình, khối nghi trượng mở đầu với xe mô hình Quốc huy đặt trên nền trống đồng Đông Sơn, khối Quốc kỳ - Đảng kỳ, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Tiếp đó, xe chỉ huy và Tổ Quân kỳ toàn quân tiến qua lễ đài dưới sự dẫn đầu của Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trên lá Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay là những huân chương khắc ghi máu xương, chiến công của quân đội, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khen tặng: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Nối tiếp là 22 khối Quân đội nhân dân Việt Nam: từ khối danh dự ba quân chủng, sĩ quan Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển; đến các lực lượng đặc thù như nữ Quân nhạc, nữ Quân y, sĩ quan hậu cần - kỹ thuật - công nghiệp quốc phòng, học viên các học viện, nhà trường.

Khối Tác chiến Không gian mạng qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng

Những đơn vị mũi nhọn hiện đại như Tác chiến điện tử, Đặc nhiệm dù, Tác chiến không gian mạng, nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tăng thiết giáp, pháo binh - tên lửa, đặc công, nữ biệt động, công binh, nữ thông tin, phòng hóa đồng loạt hành tiến.

Các quân nhân bước đều tăm tắp theo nhịp 106 bước/phút trên quãng đường duyệt 250 m, động tác "Bên phải, chào!" đồng loạt, thể hiện nền nếp chính quy và sự chuẩn bị công phu suốt nhiều tháng. Trên lễ đài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các khách mời chăm chú theo dõi, tay vẫy cờ đỏ sao vàng cổ vũ.

Cùng hành tiến còn có bốn khối quân đội nước bạn từ Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào và Campuchia - hình ảnh biểu trưng cho hữu nghị, tin cậy và hợp tác quốc phòng.

Tiêu binh Đoàn nghi lễ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Thanh Tùng

Ngay sau Quân đội là lực lượng Công an nhân dân với 17 khối. Xe chỉ huy do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động dẫn đầu; tiếp đó là Tổ Công an kỳ - lá cờ vì an ninh Tổ quốc với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Các khối lần lượt qua lễ đài, gồm: sĩ quan An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Cảnh vệ, Không quân Công an, nữ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cảnh sát cơ động, nữ Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, học viên, hậu cần - kỹ thuật, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Cảnh sát cơ động kỵ binh...

Khí tài trên bộ phô diễn sức mạnh hiện đại

Âm thanh động cơ rền vang khi khối cơ giới - khí tài tiến vào đường duyệt. Nổi bật là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất, với cấu hình bảo vệ, cơ động và khả năng yểm trợ bộ binh được đánh giá cao. Cùng xuất hiện lần đầu là tổ hợp tên lửa đất đối đất "Trường Sơn", sử dụng tên lửa Sông Hồng tầm bắn khoảng 80 km, radar dẫn bắn quét tới 200 km, mỗi tổ hợp điều khiển 8 bệ phóng với 32 đạn sẵn sàng chiến đấu - bổ sung sức mạnh răn đe đường bộ.

Khối thiết bị bay không người lái cũng thu hút sự chú ý với UAV trinh sát VU-R70 có thời gian bay 6 giờ, cự ly 70 km, tích hợp AI; UAV cảm tử BXL.01 mang đầu nổ lõm xuyên giáp, trần bay 1.000 m, tốc độ 100-120 km/h. Đây là dấu ấn mới trong hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.

Tàu chiến, tàu ngầm và máy bay diễu binh trên biển Cam Ranh Đội hình UAV do Việt Nam tự sản xuất. Video: VTV

Bên cạnh đó, nhiều khí tài quen thuộc được nâng cấp, chuẩn hóa cũng lần lượt diễu qua, như xe tăng T-54B, T-55, T-62, T-90S, pháo phản lực BM-21 Grad, tên lửa đạn đạo Scud-B, tổ hợp tên lửa bờ Redut-M và Bastion-P.

Khối xe đặc chủng của Công an nhân dân nối dài nhiều cây số, qua phố Hùng Vương - Kim Mã, với các phương tiện chỉ huy giao thông, xe hộ tống lãnh đạo và khách quốc tế, xe chống khủng bố, trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động, xe bọc thép chống đạn, phương tiện tác chiến dưới nước, xe hỗ trợ tác chiến đa năng, xe chống bạo loạn, cùng dàn xe phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ.

Nữ chiến sĩ trên xe thiết giáp. Ảnh: Đức Đồng

Sau phần lực lượng vũ trang, khối hồng kỳ dẫn đầu 13 khối quần chúng: Mặt trận Tổ quốc, đại diện 54 dân tộc, cựu chiến binh, cựu công an, công nhân, nông dân, trí thức, báo chí cách mạng, doanh nhân, phụ nữ, thanh niên, kiều bào, văn hóa - thể thao. Sự hiện diện của các khối này khẳng định thế trận lòng dân - nền tảng bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân dân bịn rịn sau giờ diễu binh

Khi các khối hoàn thành đường duyệt, đội hình tỏa về ba hướng: Nhà hát Lớn - Tràng Tiền; Công viên Thống Nhất; và Cung thể thao Quần Ngựa. Dọc các tuyến Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, người dân đứng kín hai bên đường, vẫy cờ, hô vang chúc sức khỏe. Nhiều em nhỏ xin chụp ảnh cùng chiến sĩ, nhiều cụ già bắt tay, ôm vai những "người lính cụ Hồ".

Các chiến sĩ và người nhà chờ đợi được đoàn tụ tại Cung thể thao Quần Ngựa. Ảnh: Nguyễn Hoàng Giang

Tại Cung thể thao Quần Ngựa - điểm tập kết của các khối đi bộ - không khí giao lưu sôi động và xúc động đan xen. Những màn "bắn tim", kết hình trái tim, những cái ôm vội giữa chiến sĩ và người thân diễn ra khắp sân. Nhiều nữ quân y, nữ sĩ quan thông tin rưng rưng khi gọi điện báo tin "đã hoàn thành nhiệm vụ A80". Các đoàn quân đội nước ngoài cũng vẫy tay chào tạm biệt, để lại hình ảnh thân thiện trong lòng người Hà Nội.

Quân nhân Nga đã thay quân phục, vui vẻ chia tay người dân. Ảnh: Trần Quỳnh

Trên đường Trần Khánh Dư, nơi nhiều đơn vị tập kết sau khi rời Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, các cuộc chia tay bịn rịn tiếp diễn trước khi chiến sĩ lên xe trở về nơi đóng quân tại Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc. Giữa dòng người, bà Nguyễn Thị Lan Oanh từ Nghệ An mang banner tự làm để cổ vũ con trai Hoàng Công Mạnh (khối Cảnh sát biển). Bà bắt xe giường nằm từ đêm 31/8, xếp hàng từ sáng 1/9 để được nhìn thấy con trong ngày trọng đại. "Biết con vất vả nhưng đây là nhiệm vụ vinh dự, phải cố gắng hoàn thành," bà nói.

Trên phố Văn Cao, nhiều khối chiến sĩ diễu binh dừng bước, đồng thanh hô vang lời chúc sức khỏe gửi nhân dân Thủ đô; các chiến sĩ phòng hóa cảm ơn bà con đã cổ vũ, chào tạm biệt trước khi lên xe. Một sĩ quan gìn giữ hòa bình còn nán lại vẫy tay, gửi lời chúc, khép lại ngày hội non sông trong tình gắn bó quân - dân.

Nhóm phóng viên