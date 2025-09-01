Diện mạo mới của biển Bãi Sau Vũng Tàu

Một gia đình tản bộ dưới vòm hoa giấy ở công viên Bãi Sau.

"Không gian biển nay thoáng đãng, sạch sẽ, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn trước rất nhiều", anh Nguyễn Tuấn, ở Đồng Nai lần đầu đưa gia đình xuống Vũng Tàu sau khi Bãi Sau được chỉnh trang nói.