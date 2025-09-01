Diện mạo mới của biển Bãi Sau Vũng Tàu

Lối đi dọc công viên được lát đá granit, bố trí nhiều thùng rác và các mảng xanh.
Chòi cứu hộ vừa được lắp đặt tại Bãi Sau trở thành điểm nghỉ chân của du khách trong ngày nắng.
Một gia đình tản bộ dưới vòm hoa giấy ở công viên Bãi Sau.
"Không gian biển nay thoáng đãng, sạch sẽ, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn trước rất nhiều", anh Nguyễn Tuấn, ở Đồng Nai lần đầu đưa gia đình xuống Vũng Tàu sau khi Bãi Sau được chỉnh trang nói.
Các em nhỏ chơi xích đu ở khu vực cầu đi bộ ngắm cảnh trong công viên Bãi Sau.
Chị Phạm Thúy (thứ 3 từ bên trái) cùng đồng nghiệp diện áo dài in sao vàng chụp ảnh kỷ niệm dịp Quốc khánh 2/9 ở cầu đi bộ công viên Bãi Sau, sáng 31/8.
"Tôi mong mọi người khi đến đây hãy cùng giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, để công viên ngày càng đẹp hơn, xứng đáng là điểm đến văn minh của Vũng Tàu", chị nói.
Đường Thùy Vân ở Bãi Sau - nơi diễn ra hoạt động cải tạo, chỉnh trang biển Vũng Tàu
Trường Hà