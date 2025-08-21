TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng 80 năm Quốc khánh

Lễ 2/9 năm nay, thành phố bắn pháo hoa ba điểm tầm cao ở các phường An Khánh, Bình Dương, Vũng Tàu và một điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen.

Thông tin được ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao TP HCM, cho biết tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế, xã hội trên địa bàn, chiều 21/8.

Theo kế hoạch chào mừng 80 năm Quốc khánh của thành phố, pháo hoa tầm cao được bắn tại ba điểm gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, Khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường Trung tâm Bãi sau, phường Vũng Tàu. Điểm bắn tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới.

Pháo hoa 30/4 nhìn từ bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Thanh Tùng

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21h. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, TP HCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào 19h30 đồng thời tại ba địa điểm gồm khu vực đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời thuộc Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thuỳ Vân (phường Vũng Tàu).

Bắn pháo hoa thực hiện theo Nghị định 137/2020 của Chính phủ. Theo đó, vào dịp giao thừa Tết Nguyên đán, lễ 2/9, các thành phố trực thuộc Trung ương được bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp; các tỉnh còn lại bắn pháo tầm thấp; thời lượng không quá 15 phút.

Riêng Hà Nội và TP HCM được bắn pháo hoa cả dịp 30/4, một số tỉnh được bắn pháo hoa dịp đặc biệt như Phú Thọ có lễ Giỗ tổ, Điện Biên Phủ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên. Ngoài ra, các dịp bắn pháo hoa như thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế; Tết Dương lịch, các trường hợp khác do Thủ tướng quyết định.

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh năm nay, TP HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương dâng hoa... Thành phố cũng thực hiện 20 suất biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các phường xã thuộc ba khu vực sau sáp nhập.

Lê Tuyết