Phao cứu sinh trên 3 cây cầu bị thu giữ

Hà NộiDo nhóm tình nguyện chưa làm việc và thống nhất cách thức triển khai với đơn vị quản lý cầu Chương Dương, Nhật Tân và Vĩnh Tuy nên số phao cứu sinh đã tạm thời bị thu giữ.

Ngày 19/5, người dân đi qua một số cây cầu bắc qua sông Hồng nhận thấy những chiếc phao cứu sinh do nhóm tình nguyện của anh Nguyễn Ngọc Khánh lắp đặt, cách đây 5 ngày đã không còn. Các phao trên cầu Long Biên, Thăng Long, Thanh Trì còn nguyên. Nhiều ý kiến cho rằng một số người thiếu ý thức lấy trộm.

Trao đổi với VnExpress, chiều 19/5, đại diện Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, đơn vị quản lý ba cầu Chương Dương, Nhật Tân và Vĩnh Tuy, khẳng định không có chuyện phao lắp đặt trên cầu bị lấy trộm.

Chiếc phao cứu sinh được lắp đặt ở cầu Chương Dương, chiều 15/5. Ảnh:Quỳnh Nguyễn

"Do nhóm tình nguyện chủ động treo nhưng chưa làm việc, thống nhất với đơn vị quản lý, chúng tôi buộc phải tạm thu. Đơn vị đã liên hệ, mời trưởng nhóm tình nguyện lên làm việc, nhưng người này bận công tác, hẹn sang tuần sẽ tới. Hai bên sẽ bàn để đưa ra phương án phối hợp tốt nhất", vị đại diện nói. Riêng ba cầu còn lại do không thuộc phạm vi quản lý, đơn vị không can thiệp.

Về mục đích lắp phao cứu người, đại diện Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội hoàn toàn ủng hộ, "vì đây là một việc tốt nhưng cần có phương án cụ thể, hợp lý chứ không muốn việc làm này nhanh chóng bị lãng quên".

Ngày 16/5, một lãnh đạo phường của quận Long Biên cho biết đã nắm được hoạt động treo phao cứu sinh trên cầu Long Biên của nhóm tình nguyện viên. "Việc treo phao trên thành cầu liên quan đến mảng văn minh đô thị. Nếu treo đảm bảo an toàn, có người trực chốt khi có tình huống xấu xảy ra, họ thả phao cứu người, đó là hành động đẹp, cần phát huy. Nhưng chúng tôi cũng cần kiểm tra và xác minh thêm một số thông tin", vị này nói.

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Khánh, 35 tuổi, đội trưởng Câu lạc bộ (CLB) bơi khám phá, cùng với các tình nguyện viên tiến hành treo 33 chiếc phao cứu sinh trên thành của 6 cây cầu trên địa bàn thủ đô gồm Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, từ ngày 14/5. Tùy độ dài, mỗi cầu được bố trí từ ba đến năm phao.

Hoạt động này nằm trong chương trình lắp đặt hơn 400 chiếc phao cứu sinh trên các cầu bắc qua sông Hồng thuộc các tỉnh từ Lào Cai đến Thái Bình. Từ ngày 6/5 đến nay, nhóm của anh Khánh đã lắp hơn 100 phao cứu sinh tại bốn tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Nội.

Chia sẻ với VnExpress, anh Nguyễn Ngọc Khánh cho biết, trước khi lắp đặt phao cứu sinh, CLB đã chủ động liên hệ với các địa phương xin ý kiến. "Khi giải thích rõ về mục đích lắp phao, câu lạc bộ nhận sự đồng thuận. Nhiều địa phương còn đề xuất lắp thêm tại các cầu không bắc qua sông Hồng", anh cho biết.

Phao cứu sinh lắp đặt trên cầu Long Biên vẫn còn nguyên vào chiều 19/5. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Anh Cương Hà, 24 tuổi, một trong những người trực tiếp lắp phao cứu sinh, cho biết đã nắm bắt việc mất phao tại cầu Chương Dương và Nhật Tân. Nguyên nhân do lấy trộm hay bị thu giữ chưa có thông tin cụ thể. Nhưng anh mong sớm lắp đặt lại phao trên cầu, tránh xảy ra những vụ việc thương tâm.

"Trong hơn 100 phao cứu sinh đã lắp tại bốn tỉnh, thành phố, chỉ địa bàn Hà Nội xảy ra tình trạng mất phao. Còn các cầu khác tại Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang, phao trên cầu vẫn nguyên", anh Cương nói.

Quỳnh Nguyễn