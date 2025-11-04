Pháo binh Triều Tiên diễn tập trước khi Bộ trưởng Mỹ thị sát biên giới

Triều Tiên bắn pháo ra vùng biển phía tây bán đảo, trùng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc thị sát Khu phi quân sự.

Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 4/11 cho biết quân đội Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả pháo phản lực từ tỉnh Nam Pyongan ra biển Hoàng Hải vào khoảng 16h ngày 3/11, ngay trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đến thăm doanh trại Bonifas. Đây là cơ sở chỉ huy của tiểu đoàn an ninh thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Khu Phi quân sự (DMZ).

Trong khi đó, báo Chosun dẫn nguồn tin quân đội cho biết cuộc diễn tập của pháo binh Triều Tiên diễn ra vào khoảng 17h, trùng thời điểm hai bộ trưởng đang ở doanh trại Bonifas.

"Hành động khiêu khích diễn ra với mức độ thấp hơn các đợt phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trước đây, nhưng có vẻ được tính toán trùng thời điểm chuyến thị sát của Bộ trưởng Mỹ", Chosun cho biết.

Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này.

Pháo phản lực phóng loạt 240 mm phiên bản nâng cấp của Triều Tiên được thử nghiệm ngày 27/8/2024. Ảnh: Rodoong Sinmun

Ông Hegseth cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back trước đó đến thăm làng đình chiến Panmunjom, khu vực an ninh chung (JSA) tại khu vực biên giới giữa hai miền.

Đây là chuyến thị sát chung đầu tiên của bộ trưởng quốc phòng hai nước tại khu vực này kể từ năm 2017. Bộ trưởng Ahn cho biết ông Hegseth đánh giá chuyến thăm Panmunjom mang ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ.

JCS cho biết thêm Triều Tiên cũng bắn khoảng 10 quả pháo phản lực hôm 2/11, cùng thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Gyeongju bên lề hội nghị APEC.

Quân đội Hàn Quốc khẳng định vẫn duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và đủ năng lực đáp trả áp đảo trước mọi mối đe dọa.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thăm làng đình chiến Panmunjom ngày 3/11. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Cũng trong ngày 3/11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jin Yong-sung và người đồng cấp Mỹ Dan Caine tổ chức cuộc họp Ủy ban Quân sự Hàn - Mỹ (MCM) tại Seoul, chuẩn bị cho Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM).

Hai bên khẳng định đã đạt tiến triển đáng kể trong quá trình đánh giá chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON), đồng thời nhất trí rằng năng lực răn đe chung Hàn - Mỹ góp phần bảo đảm an ninh, tự do và thịnh vượng cho toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

