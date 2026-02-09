'Phản xạ chớp nhoáng' giúp tướng Nga thoát chết trong vụ ám sát

Truyền thông Nga cho biết tướng tình báo Alekseyev phản xạ kịp thời trong vụ ám sát, nhanh chóng áp sát nghi phạm để tránh phát súng chí mạng.

Phóng viên quân sự Alexander Kots của tờ Komsomolskaya Pravda ngày 8/2 cho biết trung tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU), đã trúng tổng cộng ba phát đạn trong vụ ám sát hụt diễn ra trước đó hai ngày ở thủ đô Moskva.

Hai viên đạn găm vào bụng và một viên bắn trúng chân tướng Alekseyev, khác với thông tin ban đầu là ông bị trúng ít nhất 3 phát đạn vào ngực.

Tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU). Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Kots nhận định nghi phạm dường như không chuẩn bị trước cho kịch bản tướng tình báo Nga chống trả. "Alekseyev, người từng tốt nghiệp Trường Chỉ huy Đổ bộ đường không Cao cấp Ryazan, đã lập tức hiểu điều gì đang xảy ra. Ông ấy nhanh chóng áp sát đối thủ và ngăn nghi phạm chĩa súng vào đầu mình", Kots thuật lại những thông tin thu thập được.

Tướng Alekseyev bị bắn trúng chân nhiều khả năng do giằng co với nghi phạm. "Ông ấy đã đánh trả kẻ ám sát. Phản xạ chớp nhoáng đã cứu mạng Alekseyev. Vợ ông sau đó buộc garô ở chân để cầm máu, đồng thời dùng những vật dụng sẵn có để bịt kín vết thương ở bụng trong lúc chờ cấp cứu", Kots cho biết.

Truyền thông Nga cho biết tướng Alekseyev đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có thể trò chuyện, nhưng tình trạng vẫn nghiêm trọng.

Tướng Alekseyev, 64 tuổi, thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp trung học rồi theo học tại Trường Ryazan, cơ sở đào tạo sĩ quan chủ lực cho lực lượng đổ bộ đường không Liên Xô và Nga. Ông cũng từng phục vụ trong nhiều đơn vị đặc nhiệm, trước khi trở thành chỉ huy tình báo của Quân khu Moskva và Viễn Đông.

Nga công bố hình ảnh nghi phạm ám sát tướng tình báo Hình ảnh nghi phạm Lyubomir Korba được Nga công bố hôm 8/2. Video: RIA Novosti

Nghi phạm trực tiếp nổ súng ám sát tướng Alekseyev là Lyubomir Korba, công dân Nga 65 tuổi, đã bị bắt ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và dẫn giải về Nga hôm 8/2.

Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc Korba đến Moskva vào cuối tháng 12/2025 "theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh Ukraine để tiến hành một vụ tấn công khủng bố". Đồng phạm của Korba gồm Viktor Vasin, 66 tuổi, đã bị bắt tại Moskva và Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, dường như đã chạy sang Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi đây là "hành động khủng bố" do Kiev tiến hành nhằm phá vỡ tiến trình đàm phán hòa bình, trong khi quan chức Ukraine bác bỏ liên quan.

Thanh Danh (Theo Zvezda, Reuters)