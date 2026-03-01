Phản ứng của thế giới sau vụ hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran

Nga, Trung Quốc và Triều Tiên lên án Mỹ và Israel hạ sát ông Khamenei, trong khi EU mô tả đây là "thời khắc quyết định" trong lịch sử Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay gửi thư tới người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian, bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ ám sát" nhằm vào Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. "Vụ ám sát này được thực hiện một cách trắng trợn, vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức của nhân loại và luật pháp quốc tế", ông cho hay.

Lãnh đạo Nga nhấn mạnh lãnh tụ Khamenei sẽ được nhớ đến như "một chính khách kiệt xuất, người đã có đóng góp cá nhân to lớn cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị Nga - Iran". Ông Putin cũng đề nghị Tổng thống Pezeshkian "chuyển lời chia buồn và sự ủng hộ chân thành nhất đến người thân của Lãnh tụ Tối cao, chính phủ và toàn thể người dân Iran".

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại thủ đô Tehran hồi năm 2025. Ảnh: AFP

Trung Quốc mô tả vụ hạ sát ông Khamenei là "sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Iran, chà đạp lên mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế". "Chúng tôi kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ điều này", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, đồng thời kêu gọi "ngừng ngay lập tức hoạt động quân sự".

Triều Tiên cũng lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, gọi đây là "hành động xâm lược phi pháp và hình thức vi phạm chủ quyền hèn hạ nhất". Bình Nhưỡng cho rằng hành động quân sự này cho thấy "cách hành xử trơ trẽn và theo kiểu côn đồ" của Washington và Tel Aviv, những nước đã lựa chọn "lạm dụng vũ lực quân sự để theo đuổi tham vọng ích kỷ và bá quyền".

Trong khi đó, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng vụ hạ sát ông Khamenei là thời khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử Iran. "Tôi đang liên lạc với các đối tác, gồm cả những nước trong khu vực đang phải gánh chịu tác động nặng nề từ hành động quân sự của Iran, để tìm ra bước đi thực tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng", bà nói.

Chính phủ Pháp bày tỏ ủng hộ Mỹ và Israel hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran. "Ông Khamenei gần đây còn phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng nghìn dân thường tại đất nước mình cũng như trong khu vực. Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ hài lòng trước sự ra đi của ông ấy", phát ngôn viên chính phủ Pháp nói.

Tổn thất với bộ máy quyền lực của Iran. Đồ họa: RYV

Giáo hoàng Leo XIV cùng ngày lên tiếng kêu gọi chấm dứt "vòng xoáy bạo lực" ở Trung Đông.

"Trước nguy cơ xảy ra thảm kịch với quy mô vô cùng lớn, tôi kêu gọi các bên liên quan hãy gánh vác trách nhiệm đạo đức để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực, trước khi nó trở thành vực thẳm không thể hàn gắn. Sự ổn định và hòa bình không được xây dựng bằng những lời đe dọa lẫn nhau hay vũ khí, mà chỉ thông qua đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm", Giáo hoàng cho hay.

Mỹ - Israel ngày 28/2 phát động chiến dịch quy mô lớn, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như nhà riêng của hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh tại Iran.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, 86 tuổi, thiệt mạng sau đòn tập kích vào dinh thự. Chính phủ Iran đã tuyên bố quốc tang 40 ngày để tưởng niệm. Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận một loạt quan chức quân sự chủ chốt của nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ - Israel.

Huyền Lê (Theo AFP)